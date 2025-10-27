राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा, 8 बार पलटी तेज रफ्तार कार, चमत्कार से बची जान, देखें खौफनाक VIDEO

हादसे के तुरंत बाद हेड कॉन्स्टेबल देदाराम बालयान और आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए बिलाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। हेड कॉन्स्टेबल देदाराम के अनुसार कार इतनी तेजी से पलटी कि पलटने के बाद वाहन कैमरे की रेंज से बाहर चला गया, जिससे पूरा दृश्य रिकॉर्ड नहीं हो सका। हालांकि सबसे राहत की बात यह रही कि सभी लोग चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच निकले।