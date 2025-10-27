Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा, 8 बार पलटी तेज रफ्तार कार, चमत्कार से बची जान, देखें खौफनाक VIDEO

Car Accident: बिलाड़ा थाने की इंटरसेप्टर गाड़ी उस समय सड़क किनारे खड़ी थी, जिसके कैमरे में पूरा हादसा कैद हो गया। फुटेज में दिखता है कि कुछ ही सेकंड में कार असंतुलित होकर पलटती चली जाती है और सड़क किनारे जाकर रुकती है।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 27, 2025

jodhpur car accident

वीडियो से ली गई हादसे की तस्वीर- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर-जयपुर फोरलेन हाईवे पर बिलाड़ा के पास बीते दिनों एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर आठ बार पलट गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार में सवार तीन बच्चे, तीन महिलाएं और एक पुरुष सभी सुरक्षित बच गए, केवल एक बच्चे को हल्की चोट आई। हालांकि घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कंक्रीट से पलटी कार

यह दुर्घटना 24 अक्टूबर को बिलाड़ा क्षेत्र के 36 मील के पास हुई थी। सड़क पर पड़े कंक्रीट के टुकड़े पर कार फिसलने से यह हादसा हुआ। बताया गया कि कार जयपुर से जोधपुर की ओर जा रही थी । बिलाड़ा थाने की इंटरसेप्टर गाड़ी उस समय सड़क किनारे खड़ी थी, जिसके कैमरे में पूरा हादसा कैद हो गया। फुटेज में दिखता है कि कुछ ही सेकंड में कार असंतुलित होकर पलटती चली जाती है और सड़क किनारे जाकर रुकती है।

कार के शीशे तोड़ निकाला

हादसे के तुरंत बाद हेड कॉन्स्टेबल देदाराम बालयान और आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए बिलाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। हेड कॉन्स्टेबल देदाराम के अनुसार कार इतनी तेजी से पलटी कि पलटने के बाद वाहन कैमरे की रेंज से बाहर चला गया, जिससे पूरा दृश्य रिकॉर्ड नहीं हो सका। हालांकि सबसे राहत की बात यह रही कि सभी लोग चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच निकले।

राजस्थान में दिल दहला देने वाला हादसा, 8 बार पलटी तेज रफ्तार कार, चमत्कार से बची जान, देखें खौफनाक VIDEO

