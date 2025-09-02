Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Vande Bharat: जोधपुर से जयपुर का सफर होगा सुहाना, लेकिन टिकट की कीमतें देंगी तगड़ा झटका, जानिए कैसे

Vande Bharat Express Train: बहुप्रतीक्षित वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को लेकर तैयारियां की जा रही है। अन्य ट्रेनों की तुलना में किराया डेढ़ गुना है, लेकिन इस ट्रेन को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 02, 2025

jodhpur jaipur vande bharat train
फाइल फोटो- पत्रिका

Vande Bharat Train: जोधपुर से राजधानी जयपुर व दिल्ली के लिए बहुप्रतीक्षित वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को लेकर तैयारियां की जा रही है। प्रस्तावित किराया सूची के अनुसार जोधपुर से जयपुर का चेयरकार श्रेणी का किराया 930 रुपए रखा गया है, जबकि एक्जीक्यूटिव श्रेणी का किराया 1735 रुपए है।

प्रस्तावित किराया सूची के अनुसार, जोधपुर से दिल्ली कैंट का किराया चेयरकार में 1610 रुपए व एक्जीक्यूटिव का किराया 2930 रुपए है। ऐसे ही दिल्ली केंट से एग्जीक्यूटिव क्लास किराया 2880 रुपए व चेयरकार का किराया 1555 रुपए देना पड़ेगा। जोधपुर से जयपुर चलने वाली गाड़ी संख्या 22978, हाइकोर्ट ट्रेन में चेयरकार का किराया 520 रुपए है।

यह वीडियो भी देखें

ये भी पढ़ें

Train News: मंडोर सुपरफास्ट, दिल्ली सराय रोहिल्ला और मरुधर एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, यहां जानें
जोधपुर
Train news

ज्यादा किराया देना होगा

वन्दे भारत ट्रेन के चेयरकार श्रेणी का जोधपुर से जयपुर व दिल्ली केंट के लिए चलने वाली अन्य ट्रेनों के थर्ड एसी श्रेणी से भी तुलना करें, तो यह किराया करीब डेढ़ गुना ज्यादा है। जबकि एक्जीक्यूटिव क्लास का किराया तो करीब ढाई से तीन गुना ज्यादा रखा गया है। विदित रहे कि जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली मंडोर एक्सप्रेस का थर्ड एसी का किराया 1000 रुपए, रुणेचा एक्सप्रेस का 890 रुपए तथा शालीमार एक्सप्रेस का 955 रुपए है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: जिस किले में स्वतंत्रता सेनानियों को मिली प्रताड़ना, तीर्थस्थल की तरह होगा विकसित, केंद्रीय मंत्री का ऐलान
जोधपुर
Gajendra Singh Shekhawat

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Vande Bharat

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 03:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Vande Bharat: जोधपुर से जयपुर का सफर होगा सुहाना, लेकिन टिकट की कीमतें देंगी तगड़ा झटका, जानिए कैसे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट