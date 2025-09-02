Vande Bharat: जोधपुर से जयपुर का सफर होगा सुहाना, लेकिन टिकट की कीमतें देंगी तगड़ा झटका, जानिए कैसे

वन्दे भारत ट्रेन के चेयरकार श्रेणी का जोधपुर से जयपुर व दिल्ली केंट के लिए चलने वाली अन्य ट्रेनों के थर्ड एसी श्रेणी से भी तुलना करें, तो यह किराया करीब डेढ़ गुना ज्यादा है। जबकि एक्जीक्यूटिव क्लास का किराया तो करीब ढाई से तीन गुना ज्यादा रखा गया है। विदित रहे कि जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली मंडोर एक्सप्रेस का थर्ड एसी का किराया 1000 रुपए, रुणेचा एक्सप्रेस का 890 रुपए तथा शालीमार एक्सप्रेस का 955 रुपए है।