Vande Bharat: जोधपुर से जयपुर का सफर होगा सुहाना, लेकिन टिकट की कीमतें देंगी तगड़ा झटका, जानिए कैसे

Vande Bharat Train: जोधपुर से राजधानी जयपुर व दिल्ली के लिए बहुप्रतीक्षित वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को लेकर तैयारियां की जा रही है। प्रस्तावित किराया सूची के अनुसार जोधपुर से जयपुर का चेयरकार श्रेणी का किराया 930 रुपए रखा गया है, जबकि एक्जीक्यूटिव श्रेणी का किराया 1735 रुपए है।
प्रस्तावित किराया सूची के अनुसार, जोधपुर से दिल्ली कैंट का किराया चेयरकार में 1610 रुपए व एक्जीक्यूटिव का किराया 2930 रुपए है। ऐसे ही दिल्ली केंट से एग्जीक्यूटिव क्लास किराया 2880 रुपए व चेयरकार का किराया 1555 रुपए देना पड़ेगा। जोधपुर से जयपुर चलने वाली गाड़ी संख्या 22978, हाइकोर्ट ट्रेन में चेयरकार का किराया 520 रुपए है।
वन्दे भारत ट्रेन के चेयरकार श्रेणी का जोधपुर से जयपुर व दिल्ली केंट के लिए चलने वाली अन्य ट्रेनों के थर्ड एसी श्रेणी से भी तुलना करें, तो यह किराया करीब डेढ़ गुना ज्यादा है। जबकि एक्जीक्यूटिव क्लास का किराया तो करीब ढाई से तीन गुना ज्यादा रखा गया है। विदित रहे कि जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली मंडोर एक्सप्रेस का थर्ड एसी का किराया 1000 रुपए, रुणेचा एक्सप्रेस का 890 रुपए तथा शालीमार एक्सप्रेस का 955 रुपए है।