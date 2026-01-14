दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का भंडाफोड़, जोधपुर के ऑनलाइन सेंटर से तीन आरोपी गिरफ्तार

परीक्षा सेंटर संचालक पेमाराम ने स्वयं को सेंटर का सुपरिंटेंडेंट और लैब मालिक बताया, जबकि उसके व्यवहार और गतिविधियों पर पुलिस को शुरू से ही संदेह हुआ। उससे पूछताछ में पता चला कि वह कुछ विशेष उम्मीदवारों को सहायता के बदले पैसे लेकर नकल कराने में शामिल था। इसी तरह सांवलाराम और महेंद्र की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत बनाड़ थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।