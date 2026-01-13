13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Development: एयरोब्रिज-एलिवेटेड रोड, जल्द मिलेंगी बड़ी सौगातें, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का बड़ा ऐलान

Elevated Road in Jodhpur: जोधपुर के पर्यटन और अवसंरचना विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से लेकर सड़क व रेल नेटवर्क तक, सुविधाओं में लगातार विस्तार से शहर पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 13, 2026

Gajendra Singh Shekhawat, Jodhpur Airport, Aerobridge, Aerobridge in Jodhpur, Elevated Road, Elevated Road in Jodhpur, Jodhpur News, गजेन्द्र सिंह शेखावत, जोधपुर एयरपोर्ट, एयरोब्रिज, एयरोब्रिज इन जोधपुर, एलिवेटेड रोड, एलिवेटेड रोड इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज

एआई तस्वीर

जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को कहा कि जोधपुर हवाई अड्डा प्रदेश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जिसमें छह एयरोब्रिज होंगे। शेखावत ने यहां हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि अब इंतजार समाप्त होने वाला है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है।

टेंडर प्रक्रिया पूरी

एलिवेटेड रोड से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संबंधित एजेंसी को काम शुरू करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से समय मिलते ही इसका औपचारिक शिलान्यास कराकर काम शुरू कर दिया जाएगा।

विकास कार्यों का किया जिक्र

पर्यटन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने भारत को दुनिया के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की सूची में अग्रणी बना दिया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की पहली शर्त सुलभ आवागमन है।

पिछले दशक में देश में 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक नए नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस-वे और सड़कें बनी हैं। 150 से अधिक फंक्शनल एयरपोर्ट्स के साथ एविएशन सेक्टर में एक नई क्रांति आई है। हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क और पूर्ण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ने पर्यटकों के अनुभव को सुगम बनाया है।

घरेलू पर्यटन में अभूतपूर्व उछाल

उन्होंने कहा कि 'स्वच्छ भारत मिशन' ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति नजरिया बदला है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सात हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आज पर्यटकों का 'ओवरऑल एक्सपीरियंस' पहले की तुलना में कहीं अधिक बेहतर और सुरक्षित हुआ है। आंकड़े साझा करते हुए शेखावत ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दो करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए। घरेलू पर्यटन में अभूतपूर्व उछाल आया है।

विपक्ष पर साधा निशाना

भारत में 294 करोड़ डोमेस्टिक ट्रिप्स दर्ज की गई हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति के कारण लोगों के पास 'डिस्पोजेबल इनकम' बढ़ी है, जिससे धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ अन्य पर्यटन वर्टिकल्स में भी भारी निवेश और रुचि देखी जा रही है।

शेखावत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग केवल राजनीति करते थे, वे आज विकास के इन आंकड़ों को देखकर हैरान हैं। 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में पर्यटन क्षेत्र एक बड़ा इंजन साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत पर्यटन के हर वर्टिकल में दुनिया का नेतृत्व करेगा।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Good News: पाली को मिली एक और नई ट्रेन, बेंगलुरु का सफर हुआ आसान, ग्रामीणों में खुशी की लहर
पाली
Jodhpur-Bengaluru-Jodhpur Weekly Express, Jodhpur-Bengaluru-Jodhpur Weekly Express in Pali, Jodhpur-Bengaluru-Jodhpur Weekly Express in Rani Station, Train News, Indian Railway News, Pali News, जोधपुर-बेंगलुरु-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस, जोधपुर-बेंगलुरु-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस इन पाली, जोधपुर-बेंगलुरु-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस इन रानी स्टेशन, ट्रेन न्यूज, इंडियन रेलवे न्यूज, पाली न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Development: एयरोब्रिज-एलिवेटेड रोड, जल्द मिलेंगी बड़ी सौगातें, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Cardiac Arrest: मॉर्निंग वॉक से लेकर ड्यूटी तक, राजस्थान के पुलिसकर्मियों में घुला मौत का ‘साइलेंट प्रेशर’, जानिए कैसे

Cardiac Arrest
जोधपुर

Blue City Jodhpur: छोटे से कीड़े ने बदल दी थी पूरे शहर की शक्ल, जोधपुर हुआ था नीला, जानिए इसका रहस्य

Blue City, Blue City Jodhpur, Blue City Jodhpur Story, Blue City Jodhpur History, Story of Blue City Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर, ब्लू सिटी जोधपुर स्टोरी, ब्लू सिटी जोधपुर हिस्ट्री, कहानी ऑफ ब्लू सिटी जोधपुर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Jodhpur: क्राइम ब्रांच में तैनात ASI लूणाराम की कार्डियक अरेस्ट से मौत, दो दिन से अस्पताल में थे भर्ती

ASI Lunaram death, ASI Lunaram dies, police constable dies, ASI dies in Jodhpur, cardiac attack, death due to cardiac attack, Jodhpur news, Rajasthan news, ASI लूणाराम की मौत, पुलिस जवान की मौत, जोधपुर में एएसआई की मौत, कार्डियक अटैक, कार्डियक अटैक से मौत, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Jodhpur Viral Video: पिता ने मोपेड स्टार्ट कर छोड़ी, 9 साल बेटी ने एक्सीलेटर खींचा, सबकी अटकी सांसें, वीडियो वायरल

viral video, jodhpur viral video, girl rides scooty, girl rides scooty viral video, jodhpur news, rajasthan news, वायरल वीडियो, जोधपुर वायरल वीडियो, बच्ची ने चलाई स्कूटी, बच्ची ने चलाई स्कूटी वायरल वीडियो, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

जोधपुर: कारीगर की हत्या का खुलासा, तीन दोस्तों ने रची थी साजिश, पार्टी कर दिया खौफनाक वारदात को अंजाम

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.