Jodhpur Development: एयरोब्रिज-एलिवेटेड रोड, जल्द मिलेंगी बड़ी सौगातें, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का बड़ा ऐलान

शेखावत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग केवल राजनीति करते थे, वे आज विकास के इन आंकड़ों को देखकर हैरान हैं। 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में पर्यटन क्षेत्र एक बड़ा इंजन साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत पर्यटन के हर वर्टिकल में दुनिया का नेतृत्व करेगा।