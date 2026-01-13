Good News: पाली को मिली एक और नई ट्रेन, बेंगलुरु का सफर हुआ आसान, ग्रामीणों में खुशी की लहर

पाली। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर जोधपुर-बेंगलुरु-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का रानी स्टेशन पर प्रायोगिक आधार पर आगामी आदेशों तक ठहराव दिया गया है। इस रेलगाड़ी का मंगलवार से रानी रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है और पाली जिला प्रभारी एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा तथा पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को बेंगलुरु के लिए रवाना किया।