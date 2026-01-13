Good News: पाली को मिली एक और नई ट्रेन, बेंगलुरु का सफर हुआ आसान, ग्रामीणों में खुशी की लहर

ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए। फोटो- पत्रिका
पाली। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर जोधपुर-बेंगलुरु-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस का रानी स्टेशन पर प्रायोगिक आधार पर आगामी आदेशों तक ठहराव दिया गया है। इस रेलगाड़ी का मंगलवार से रानी रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है और पाली जिला प्रभारी एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा तथा पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को बेंगलुरु के लिए रवाना किया।
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल की इस ट्रेन संख्या 16534, बेंगलुरु-जोधपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस मंगलवार को रानी स्टेशन पर सुबह 10.54 बजे पहुंची, जिसे दो मिनट के ठहराव के बाद दोनों मंत्रियों ने 10.56 बजे हरी झंडी दिखाकर जोधपुर के लिए रवाना किया।
ट्रेन संख्या 16533, जोधपुर-बेंगलुरु साप्ताहिक एक्सप्रेस 14 जनवरी से रानी स्टेशन पर सुबह 8.42 बजे आगमन एवं 8.44 बजे प्रस्थान करेगी। इस ठहराव के अतिरिक्त संबंधित ट्रेन के अन्य सभी स्टेशनों पर आगमन एवं प्रस्थान समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
इसके साथ ही ट्रेन में आवागमन के लिए रानी स्टेशन से प्रस्थान एवं आगमन का रिजर्वेशन प्रारंभ कर दिया गया है। खर्रा ने रानी स्टेशन पर 11वीं एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के लिए रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि पिछले 65 साल में जो विकास नहीं हो पाया, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हुआ है।
कुमावत ने इस ठहराव का श्रेय वैष्णव और पाली सांसद पीपी चौधरी को देते हुए कहा कि इस सुविधा से दक्षिण भारत में रहने वाले राजस्थान के प्रवासियों को आवागमन में आसानी होगी। वहीं ट्रेन के शुरू होने से स्थानीय लोगों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।
