Rajasthan Murder: पड़दादी की हत्या मामले में पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, मर्डर के बाद पड़पोते ने किया था ऐसा काम

पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में हत्या करने में सिर्फ अक्षय की ही भूमिका सामने आई है। हत्या व जेवर लूटने के बाद आरोपी ने वृद्धा के शव को चारपाई पर डाल दिया था। फिर चारपाई को घसीटकर मकान के पिछले हिस्से में ले जाकर छिपा दिया था। रात को मौका पाकर शव गाड़ा था। सोने के जेवर बेचकर वह फरार हो गया था। बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से अक्षय को पकड़ा गया था तो तलाशी में 50 हजार रुपए बरामद हुए थे, जो जेवर बेचने से प्राप्त हुए थे।