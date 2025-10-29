Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Murder: पड़दादी की हत्या मामले में पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, मर्डर के बाद पड़पोते ने किया था ऐसा काम

आरोपी का मोबाइल जब्त किया गया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप मिला। वह लम्बे समय से ऑनलाइन गेम खेल रहा था। जिसमें वह बड़ी राशि हार गया था। उसे दांव लगाने के लिए और रुपए की जरूरत थी।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 29, 2025

murder in jodhpur

मृतका चंपा देवी और आरोपी पड़पोता। फोटो पत्रिका

जोधपुर। ओसियां थानान्तर्गत चेराई गांव की ईसरवालों की ढाणी में पड़दादी की हत्या कर सोने के आभूषण लूटने के आरोपी पड़पोते को अदालत ने बुधवार को रिमाण्ड पर भेज दिया। उससे पूछताछ व मोबाइल की जांच में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पड़पोते ने न सिर्फ अकेले ही हत्या की थी, बल्कि अकेले ही शव को चारपाई पर रख दिया था और फिर चारपाई को घसीट कर मकान के पिछले हिस्से में ले जाकर खेत में गाड़ दिया था।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि प्रकरण में गिरफ्तार चेराई के ईसरवालों की ढाणी निवासी अक्षय (20) पुत्र हप्पाराम बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे चार दिन के रिमाण्ड पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। ओसियां थानाधिकारी राजेन्द्र चौधरी की अगुवाई में उससे पूछताछ की जा रही है।

ऐप से खेलता था ऑनलाइन गेम

आरोपी का मोबाइल जब्त किया गया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप मिला। वह लम्बे समय से ऑनलाइन गेम खेल रहा था। जिसमें वह बड़ी राशि हार गया था। उसे दांव लगाने के लिए और रुपए की जरूरत थी। इसलिए उसने पड़दादी की हत्या कर जेवर लूटकर बेच दिए थे।

चांदी के जेवर छोड़े, हत्या कर सोने के लूटे थे

ईसरवालों की ढाणी निवासी चम्पा (72) पत्नी जोराराम बिश्नोई गत 11 अक्टूबर को पड़ोस की ढाणी में जाने का बताकर अपनी ढाणी से निकली थी। फिर वह गायब हो गई थी। पुत्र ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वृद्धा ने सोने व चांदी के जेवर पहने हुए थे। इसलिए लूट के लिए हत्या की आशंका होने लग गई।

चम्पादेवी पड़ाेसी रिश्तेदार हप्पाराम के घर गई थी, जहां सिर्फ आरोपी अक्षय ही था। जो वृद्धा के पड़पोता लगता है। वृद्धा के जेवर देख उसने लूटने के इरादे से सरिए से वृद्धा के सिर पर दो-तीन वार कर हत्या की थी। उसने सोने के जेवर लूट लिए थे। चांदी के दो जेवर लूट नहीं पाया था।

जेवर बेचकर भागा, 50 हजार बरामद

पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में हत्या करने में सिर्फ अक्षय की ही भूमिका सामने आई है। हत्या व जेवर लूटने के बाद आरोपी ने वृद्धा के शव को चारपाई पर डाल दिया था। फिर चारपाई को घसीटकर मकान के पिछले हिस्से में ले जाकर छिपा दिया था। रात को मौका पाकर शव गाड़ा था। सोने के जेवर बेचकर वह फरार हो गया था। बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से अक्षय को पकड़ा गया था तो तलाशी में 50 हजार रुपए बरामद हुए थे, जो जेवर बेचने से प्राप्त हुए थे।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

29 Oct 2025 09:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Murder: पड़दादी की हत्या मामले में पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा, मर्डर के बाद पड़पोते ने किया था ऐसा काम

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

