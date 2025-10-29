जोधपुर में पाक विस्थापित की हत्या: बहन को परेशान करने पर भाइयों ने दी दर्दनाक मौत, आंखों में मिर्ची डाली और हाथ-पैर बांधकर घोंट दिया गला

हत्या के आरोपी भाई (फोटो: पत्रिका)
Jodhpur Pakistani Migrant Murder Case: जोधपुर में माता का थाना पुलिस ने बासनी तबोलिया में लीलपा भाखर के पीछे महादेव विहार में पाक विस्थापित मैकेनिक की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दो चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया।
मृतक युवक पिछले काफी समय से एक आरोपी की बहन को तंग और परेशान कर रहा था। शादी होने के बाद भी वह उसे मैसेज कर रहा था। भाई बहन की आमने-सामने (आटा-साटा) में शादी हो रखी है और भाई को अंदेशा था कि इस बारे में पता लगने के बाद उसके शादीशुदा जीवन में भी खटास न आ जाए।
पुलिस के अनुसार महादेव विहार निवासी विजय कुमार मेघवाल (22) की हत्या के मामले में महादेव विहार निवासी सन्नी बालाच व उसके चचेरे भाई साजन को गिरफ्तार किया गया।
मृतक विजय कुमार कार मैकेनिक था। वह पड़ोस में रहने वाली आरोपियों की बहन को तंग व परेशान कर रहा था। कुछ समय पहले सन्नी व उसकी बहन की आमने-सामने शादी हो गई थी। इसके बावजूद विजय की हरकतें बंद नहीं हुईं। शादी के बाद पति ने मोबाइल दिलाया था। विजय ने किसी से मोबाइल नंबर हासिल किए और उस पर मैसेज करके तंग करने लग गया था। युवती के भाई ने विजय से बात कर समझाइश के प्रयास किए।
आखिरकार सन्नी ने अपने चचेरे भाई साजन से बात की। अपना व बहन का परिवार टूटने की आशंका जताई। दोनो भाइयों ने मिलकर विजय कुमार को सबक सिखाने का निर्णय किया था।
गत रविवार रात विजय कुमार मकान में अकेला ही था। इसका पता लगने पर दोनों आरोपी भाई रात को पड़ोसी विजय के मकान में गए, जहां वह अकेला ही मिल गया। दोनों ने उसके साथ मारपीट की। फिर मिर्ची पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया। उसके हाथ व पांव बांध दिए थे। फिर कपड़े से गला घोटकर हत्या कर दी थी।
