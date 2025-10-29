जोधपुर में पाक विस्थापित की हत्या: बहन को परेशान करने पर भाइयों ने दी दर्दनाक मौत, आंखों में मिर्ची डाली और हाथ-पैर बांधकर घोंट दिया गला

मृतक विजय कुमार कार मैकेनिक था। वह पड़ोस में रहने वाली आरोपियों की बहन को तंग व परेशान कर रहा था। कुछ समय पहले सन्नी व उसकी बहन की आमने-सामने शादी हो गई थी। इसके बावजूद विजय की हरकतें बंद नहीं हुईं। शादी के बाद पति ने मोबाइल दिलाया था। विजय ने किसी से मोबाइल नंबर हासिल किए और उस पर मैसेज करके तंग करने लग गया था। युवती के भाई ने विजय से बात कर समझाइश के प्रयास किए।