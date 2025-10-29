Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में पाक विस्थापित की हत्या: बहन को परेशान करने पर भाइयों ने दी दर्दनाक मौत, आंखों में मिर्ची डाली और हाथ-पैर बांधकर घोंट दिया गला

Murder Case Update: दोनों ने उसके साथ मारपीट की। फिर मिर्ची पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया। उसके हाथ व पांव बांध दिए थे। फिर कपड़े से गला घोटकर हत्या कर दी थी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Oct 29, 2025

हत्या के आरोपी भाई (फोटो: पत्रिका)

Jodhpur Pakistani Migrant Murder Case: जोधपुर में माता का थाना पुलिस ने बासनी तबोलिया में लीलपा भाखर के पीछे महादेव विहार में पाक विस्थापित मैकेनिक की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दो चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया।

मृतक युवक पिछले काफी समय से एक आरोपी की बहन को तंग और परेशान कर रहा था। शादी होने के बाद भी वह उसे मैसेज कर रहा था। भाई बहन की आमने-सामने (आटा-साटा) में शादी हो रखी है और भाई को अंदेशा था कि इस बारे में पता लगने के बाद उसके शादीशुदा जीवन में भी खटास न आ जाए।

पुलिस के अनुसार महादेव विहार निवासी विजय कुमार मेघवाल (22) की हत्या के मामले में महादेव विहार निवासी सन्नी बालाच व उसके चचेरे भाई साजन को गिरफ्तार किया गया।

मृतक विजय कुमार कार मैकेनिक था। वह पड़ोस में रहने वाली आरोपियों की बहन को तंग व परेशान कर रहा था। कुछ समय पहले सन्नी व उसकी बहन की आमने-सामने शादी हो गई थी। इसके बावजूद विजय की हरकतें बंद नहीं हुईं। शादी के बाद पति ने मोबाइल दिलाया था। विजय ने किसी से मोबाइल नंबर हासिल किए और उस पर मैसेज करके तंग करने लग गया था। युवती के भाई ने विजय से बात कर समझाइश के प्रयास किए।

रची साजिश

आखिरकार सन्नी ने अपने चचेरे भाई साजन से बात की। अपना व बहन का परिवार टूटने की आशंका जताई। दोनो भाइयों ने मिलकर विजय कुमार को सबक सिखाने का निर्णय किया था।

अकेला पाकर घर में ही हत्या की

गत रविवार रात विजय कुमार मकान में अकेला ही था। इसका पता लगने पर दोनों आरोपी भाई रात को पड़ोसी विजय के मकान में गए, जहां वह अकेला ही मिल गया। दोनों ने उसके साथ मारपीट की। फिर मिर्ची पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया। उसके हाथ व पांव बांध दिए थे। फिर कपड़े से गला घोटकर हत्या कर दी थी।

ये भी पढ़ें

Sikar: जीजा-साली ने मिलकर प्रेमी का किया मर्डर, जली हुई मिली लाश, शारीरिक संबंध बनाने का डालता था दबाव
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 10:48 am

Published on:

29 Oct 2025 10:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में पाक विस्थापित की हत्या: बहन को परेशान करने पर भाइयों ने दी दर्दनाक मौत, आंखों में मिर्ची डाली और हाथ-पैर बांधकर घोंट दिया गला

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather : मौसम का अनोखा महीना बना अक्टूबर, रातें नहीं दिन हो रहे ठंडे

Rajasthan Weather October has become a unique weather month nights not Days are colder Jodhpur coldest nights this year
जोधपुर

जोधपुर में स्कूल जा रहे तीन छात्रों को पिकअप ने कुचला, दो की मौत, एक गंभीर घायल

जोधपुर

वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो: 195 करोड़ रुपए और मंजूर, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर को दी एक और सौगात,

जोधपुर

राजस्थान: ग्रामीण युवाओं में चढ़ा ऐसी रील बनाने का खुमार, अब पुलिस चलाएगी कानून का डंडा

social media reels
जोधपुर

Ranikhet Express: नवंबर में 18 ट्रिप तक जयपुर नहीं जाएगी रानीखेत, जानिए परिवर्तित मार्ग और तारीख

ranikhet express
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.