जोधपुर में पाक विस्थापित युवक की निर्मम हत्या, मुंह में कपड़ा ठूंसा, हाथ-पैर बंधे मिले, कुछ दिन पहले हुई थी सगाई



एडीसीपी ईस्ट वीरेंद्र सिंह, एसीपी मंडोर नगेंद्र कुमार और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक, विजय कार मैकेनिक का काम करता था और रोजाना रात करीब 10 बजे घर लौटता था। रविवार को वह असामान्य रूप से आठ बजे ही घर आ गया था। सोमवार सुबह जब उसने फोन नहीं उठाया तो परिवार के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने घर जाकर देखा, जहां विजय मृत अवस्था में मिला।