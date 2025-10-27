Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

जोधपुर में पाक विस्थापित युवक की निर्मम हत्या, मुंह में कपड़ा ठूंसा, हाथ-पैर बंधे मिले, कुछ दिन पहले हुई थी सगाई

Jodhpur Crime: जोधपुर के माता का थान एरिया में पाक विस्थापित युवक विजय कुमार की घर में हत्या कर दी गई। उसका मुंह कपड़े से ठूंसा और हाथ-पैर बंधे मिले। वारदात के समय वह घर पर अकेला था।

2 min read
जोधपुर

image

Arvind Rao

Oct 27, 2025

Jodhpur Pakistani displaced youth was brutally murdered

Jodhpur Pakistani displaced youth was brutally murdered (Patrika Photo)

Jodhpur Crime: जोधपुर शहर के माता का थान थाना क्षेत्र में रविवार रात एक निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। महादेव नगर में रहने वाले विजय कुमार (20) का शव सोमवार सुबह उसके घर में संदिग्ध हालत में मिला।


बता दें कि युवक के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और हाथ-पैर रस्सी से पीछे की ओर बंधे हुए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात रात के समय की गई है। जब विजय घर में अकेला था। पुलिस को घटना में करीबी या रिश्तेदारों के शामिल होने की आशंका है।


पुलिस ने क्या बताया


एडीसीपी ईस्ट वीरेंद्र सिंह, एसीपी मंडोर नगेंद्र कुमार और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक, विजय कार मैकेनिक का काम करता था और रोजाना रात करीब 10 बजे घर लौटता था। रविवार को वह असामान्य रूप से आठ बजे ही घर आ गया था। सोमवार सुबह जब उसने फोन नहीं उठाया तो परिवार के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने घर जाकर देखा, जहां विजय मृत अवस्था में मिला।


20 साल पहले पाकिस्तान से आया


पड़ोसी कन्हैयालाल ने बताया, विजय का परिवार करीब 20 साल पहले पाकिस्तान से भारत आया था और उन्हें भारतीय नागरिकता मिल चुकी थी। परिवार फिलहाल फलौदी गया हुआ था, जबकि विजय घर पर अकेला रह रहा था।


उन्होंने बताया, घर के अंदर खींचतान के निशान मिले हैं, जिससे लग रहा था कि युवक ने हमलावरों से खुद को बचाने की कोशिश की। पड़ोसी ने बताया कि परिवार ने जब विजय को फोन किया और उसने जवाब नहीं दिया, तो एक व्यक्ति घर गया और देखा कि कुत्ता बाहर घूम रहा है, जबकि अंदर यह भयावह दृश्य था।


मामले की जांच शुरू


पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाके में लगे सीमित सीसीटीवी कैमरों के कारण पुलिस के लिए जांच में साक्ष्य जुटाना बड़ी चुनौती बन गया है।


बताते चलें कि मृतक की हाल ही में सगाई हुई थी, जिससे यह मामला और भी संवेदनशील बन गया है। फिलहाल, पुलिस परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह जानने का प्रयास कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

Published on:

