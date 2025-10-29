Barmer News: घर से भागी लड़की ने प्रेमी संग खाया जहर, सड़क पर हुए बेहोश, मचा हड़कंप, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल

पुलिस ने बताया कि युवती तीन दिन पहले घर से लापता थी और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज थी। परिजनों की शिकायत के आधार पर उसकी तलाश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि बुधवार को जब युवती अपने प्रेमी के साथ दिखाई दी, तो परिजनों के भय से दोनों ने यह कदम उठाने का प्रयास किया।