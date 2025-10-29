Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Barmer News: घर से भागी लड़की ने प्रेमी संग खाया जहर, सड़क पर हुए बेहोश, मचा हड़कंप, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल

पुलिस ने बताया कि युवती तीन दिन पहले घर से लापता थी और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज थी। परिजनों की शिकायत के आधार पर उसकी तलाश की जा रही थी।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Oct 29, 2025

suicide attempt in Barmer

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। शहर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कृषि मंडी के आगे सड़क पर एक युवक और युवती बेहोशी की हालत में पड़े मिले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

आत्महत्या का प्रयास

मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना, पुलिस उप अधीक्षक अरविंद जांगिड़ सहित कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था।

घर से लापता थी युवती

पुलिस ने बताया कि युवती तीन दिन पहले घर से लापता थी और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज थी। परिजनों की शिकायत के आधार पर उसकी तलाश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि बुधवार को जब युवती अपने प्रेमी के साथ दिखाई दी, तो परिजनों के भय से दोनों ने यह कदम उठाने का प्रयास किया।

डीएसपी अरविंद जांगिड़ ने बताया कि युवती की उम्र लगभग 19 वर्ष और युवक की उम्र 21 वर्ष है। दोनों शहर के ही निवासी हैं। फिलहाल दोनों बयान देने की स्थिति में नहीं हैं, चिकित्सक उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

यह वीडियो भी देखें

जांच पड़ताल जारी

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यही स्पष्ट हुआ है कि दोनों एक-दूसरे को जानते थे। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि परिजनों से पूछताछ की जा रही है तथा युवती के बयान दर्ज होने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 08:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer News: घर से भागी लड़की ने प्रेमी संग खाया जहर, सड़क पर हुए बेहोश, मचा हड़कंप, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बालोतरा मेगा हाइवे से सटी 50 बीघा जमीन बदल देगी इस इलाके की किस्मत, बनेगी आमदनी और रोजगार का जरिया

Balotra Mega Highway
बाड़मेर

गजब! नई कार बताकर पुरानी बेच दी, दूसरी महिला के नाम से थी रजिस्टर्ड, शोरूम मालिक पर लगा लाखों का जुर्माना

Barmer News
बाड़मेर

राजस्थान-गुजरात को जोड़ेगा नया रेलमार्ग: 41 कस्बों की बदलेगी सूरत, जैसलमेर-बाड़मेर-जालोर में खुलेंगे रोजगार के द्वार

New railway line
बाड़मेर

राजस्थान: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी और बेटी की मौत, कार से जा रहे थे सूरत

बाड़मेर

दो भाई जिंदा जल गए, अब तीसरे की भी उखड़ी सांसें…’पापा, घर में आग लग गई’, इतना कहकर हो गया था बेहोश

Barmer fire accident
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.