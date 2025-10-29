Barmer News: घर से भागी लड़की ने प्रेमी संग खाया जहर, सड़क पर हुए बेहोश, मचा हड़कंप, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका
बाड़मेर। शहर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कृषि मंडी के आगे सड़क पर एक युवक और युवती बेहोशी की हालत में पड़े मिले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना, पुलिस उप अधीक्षक अरविंद जांगिड़ सहित कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था।
डीएसपी अरविंद जांगिड़ ने बताया कि युवती की उम्र लगभग 19 वर्ष और युवक की उम्र 21 वर्ष है। दोनों शहर के ही निवासी हैं। फिलहाल दोनों बयान देने की स्थिति में नहीं हैं, चिकित्सक उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यही स्पष्ट हुआ है कि दोनों एक-दूसरे को जानते थे। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि परिजनों से पूछताछ की जा रही है तथा युवती के बयान दर्ज होने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।
