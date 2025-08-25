Jeera Mandi Bhav: मंडी में इतना महंगा हुआ जीरा, सोना-चांदी ने भी मारी छलांग, जानिए कीमत

तेल : नेचुरल 2380, पोस्टलाइन 2280, सोना 2300, सिटीजन मूंगफली 2480, डायमंड 2580, फॉर्चून 2220, महाकोश 2190, श्रीजी 2180, विभोर 2150, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2360, इंजन मूंगफली फिल्टर 2650, वीर बालक सरसों 2880, सोया लोकल 2075, फोरविन सोयाबीन तेल 2150, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2190 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2190, पॉम ऑयल 2080 व कॉटन सीड ऑयल 2250-2330 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 16000-19150, ईसबगोल 8700-11111, सौंफ 6000-7625, धनिया 6000-6200, मैथी 4400-4650, पीली सरसों 8000-8800, रायड़ा 6000-6310, मूंग 6000-6550, मोठ 3500-4000 व ग्वार 4500-4890 रुपए प्रति क्विंटल।