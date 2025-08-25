Jeera Mandi Bhav: मंडी में इतना महंगा हुआ जीरा, सोना-चांदी ने भी मारी छलांग, जानिए कीमत

जोधपुर कृषि मंडी में सोमवार को मसाला फसल जीरा में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए तेजी दर्ज की गई। अन्य कृषि जिंस के भाव में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोना में प्रति दस ग्राम एक हजार रुपए व चांदी में प्रति किलोग्राम 3 हजार रुपए तेजी दर्ज की गई।
अनाज भाव : ग्वारगम 9950- 10000, ग्वार डिलीवरी 4900-5300, ग्वार लोकल 4600-5000, मूंग 7000-7500, मोठ 4500-4800, चना 5700-5800, सरसों 8500-10000, रायड़ा 6800-7000, काला तिल 9500-10000, तारामीरा 5200-5250, मतीराबीज 17500-19500, गेहूं 2800-3500, ज्वार 2800-3200, बाजरा 2500-2700, जौ 2500-2525 व मक्की 2500-2700 रुपए प्रति क्विंटल।
दलहन : दाल चना 7600-8200, मूंग मोगर 9500-10500, मूंग दाल 8500-9400, उड़द दाल 8800-9500, उड़द मोगर 9000-10800, काबली चना 8500-12500, मोठ मोगर 8300-8500, अरहर दाल 9000-11000, मसूर मल्का 7300-7600, काला मसूर 7200-7500 व मौसमी चना 7000-7500 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 10000-15000, धनिया दाल 8500-9000, हल्दी निजामाबाद 15000-15500, हल्दी सांगली 14000-14500, मैथी 5300-5500, सिंघाड़ा 14500-27000, सौंफ 18000-30000, खोपरा 34000-36000 व गोटा 30000-32500 रुपए प्रति क्विंटल।
चीनी : 4400-4600 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)।
गुड़ : 4600-5200 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 612, शक्ति 607, डेयरी बेस्ट 580, पालीवाल 530, शुभम 530, नमन 600, पारस 615, क्षीर 610 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2380, पोस्टलाइन 2280, सोना 2300, सिटीजन मूंगफली 2480, डायमंड 2580, फॉर्चून 2220, महाकोश 2190, श्रीजी 2180, विभोर 2150, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2360, इंजन मूंगफली फिल्टर 2650, वीर बालक सरसों 2880, सोया लोकल 2075, फोरविन सोयाबीन तेल 2150, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2190 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2190, पॉम ऑयल 2080 व कॉटन सीड ऑयल 2250-2330 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 16000-19150, ईसबगोल 8700-11111, सौंफ 6000-7625, धनिया 6000-6200, मैथी 4400-4650, पीली सरसों 8000-8800, रायड़ा 6000-6310, मूंग 6000-6550, मोठ 3500-4000 व ग्वार 4500-4890 रुपए प्रति क्विंटल।
स्टैंडर्ड सोना 1,03,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,02,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 1,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 1,18,000 रुपए प्रति किलोग्राम।