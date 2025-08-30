Rajasthan: जोधपुर में डिप्टी CM दीया कुमारी ने लगाई लंगड़ी दौड़, बोलीं- खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इन्हें बढ़ावा देकर हम न केवल अपनी संस्कृति को जीवित रखेंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी अनूठी पहचान स्थापित करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसद खेल महोत्सव शुरू करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस पहल ने बच्चों की छिपी प्रतिभा को सामने लाने का एक शानदार मंच प्रदान किया है। उन्होंने गर्व से कहा कि हमें गर्व है कि हम राजस्थानी हैं।