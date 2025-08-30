Rajasthan: जोधपुर में डिप्टी CM दीया कुमारी ने लगाई लंगड़ी दौड़, बोलीं- खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर

Jodhpur News: राजस्थान की सूर्यनगरी जोधपुर ने अपनी अनूठी पहल लंगड़ी एक्सप्रेस के जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार द्वारा रेलवे स्टेडियम में आयोजित इस अनोखे कार्यक्रम ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई। इस ऐतिहासिक अवसर पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी लंगड़ी दौड़ लगाई।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इन्हें बढ़ावा देकर हम न केवल अपनी संस्कृति को जीवित रखेंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी अनूठी पहचान स्थापित करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसद खेल महोत्सव शुरू करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस पहल ने बच्चों की छिपी प्रतिभा को सामने लाने का एक शानदार मंच प्रदान किया है। उन्होंने गर्व से कहा कि हमें गर्व है कि हम राजस्थानी हैं।
दौड़ते हुए उन्होंने कहा कि यहां आकर बचपन की यादें ताजा हो गईं। लंगड़ी एक ऐसा खेल है, जिसे हम सभी ने बचपन में खेला है। आज फिर वही पल जीवंत हो उठे।
आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम में 600 से अधिक बच्चों ने एक साथ लंगड़ी दौड़ में हिस्सा लिया, जिसके चलते जोधपुर का नाम इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। यह उपलब्धि न केवल जोधपुर के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गौरव का क्षण है।
दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सुबह रेलवे स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उद्योग राज्य मंत्री केके बिश्नोई, विधायक अतुल भंसाली और उत्तर क्षेत्र की महापौर कुंती परिहार भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
दिया कुमारी ने सभी खिलाड़ियों और आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय बाद लंगड़ी खेलने का मौका मिला। यह हमारा हैरिटेज खेल है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है। इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम सबकी है।
उन्होंने रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार की इस पहल की सराहना की। साथ ही, उन्होंने संस्था को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने पर बधाई दी। दीया कुमारी ने उद्योग राज्य मंत्री केके बिश्नोई और विधायक अतुल भंसाली के साथ मिलकर लंगड़ी दौड़ में हिस्सा लिया।