AIIMS मोर्चरी में रखा था शव, 3 दिन से घर में परिजन कर रहे थे इंतजार, जैसलमेर अग्निकांड की एक और कहानी ने रुलाया

जोधपुर। जैसलमेर में निजी स्लीपर बस में आग से जिंदा जले 19वें शव की शुक्रवार को शिनाख्त हो गई। दो परिजन के डीएनए जांच के बाद शिनाख्त होने पर एम्स मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंपा गया। उधर, 13 घायल अभी भी महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती हैं और इनमें पांच वेंटिलेटर पर हैं।
बासनी थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि बस दुखान्तिका में 19 लोग जिंदा जल गए थे। 18 शवों की डीएनए से शिनाख्त हो पाई थी। एक शव अज्ञात था। जो एम्स मोर्चरी में रखा हुआ था। इस बीच, तलाश करते हुए परिजन मोर्चरी में पुलिस के पास पहुंचे।
भाई सवाईसिंह व गगन कंवर ने डीएनए जांच के लिए खून के नमूने दिए। तत्पश्चात शुक्रवार सुबह शव की हड्डी लेकर जांच के लिए मण्डोर में एफएसएल भेजे गए। डीएनए जांच में मृतक की शिनाख्त शेरगढ़ तहसील के देवराजगढ़ गांव निवासी सुमेरसिंह 25 पुत्र लालसिंह के रूप में हुई। शाम को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया गया।
पुलिस का कहना है कि सुमेरसिंह जैसलमेर में काम करता था। गत 14 अक्टूबर को उसे देवराजगढ़ गांव आना था। साथ में काम करने वाला चचेरा भाई दोपहर में उसे जैसलमेर के बाजार में छोड़कर चला गया था। कुछ खरीदारी करके सुमेरसिंह दोपहर तीन बजे जोधपुर जाने वाली बस में सवार हुआ था, लेकिन थईयात गांव के पास ही बस में आग लगने से वह जिंदा जल गया था।
चचेरे भाई या अन्य परिजन को पता नहीं था कि सुमेरसिंह भी इसी बस में था। तीन दिन वह घर या जैसलमेर में अपने काम पर नहीं पहुंचा तो परिजन को अंदेशा हुआ। उधर, एक शव की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। आशंकित परिजन ने डीएनए सैम्पल दिए तो शिनाख्त हो गई। मृतक अविवाहित था।
एफएसएल की अतिरिक्त निदेशक डॉ. शालू मलिक ने बताया कि बालोतरा जिले में ट्रेलर व एसयूवी की भिड़ंत में चार दोस्त जिंदा जल गए थे। गंभीर झुलसा एक अन्य युवक जोधपुर के निजी अस्पताल में भर्ती है। चारों दोस्तों के शवों की शिनाख्त के लिए शव व परिजन के ब्लड सैम्पल सुबह नौ बजे एफएसएल भेजे गए। शाम चार बजे इनकी डीएनए रिपोर्ट तैयार कर ली। जिनमें चारों की शिनाख्त की गई।
रिपोर्ट बालोतरा पुलिस को सौंपी गई है। इसके अलावा जैसलमेर बस दुखान्तिका में जिंदा जले एक अन्य शव की डीएनए जांच भी की गई। इससे पहले गुरुवार को 18 शवों की डीएनए जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई थी। मृतक व दोनों परिजन की डीएनए जांच पूरी करने के बाद दोपहर में रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई। मृतक की पहचान हो गई।
