AIIMS मोर्चरी में रखा था शव, 3 दिन से घर में परिजन कर रहे थे इंतजार, जैसलमेर अग्निकांड की एक और कहानी ने रुलाया

एफएसएल की अतिरिक्त निदेशक डॉ. शालू मलिक ने बताया कि बालोतरा जिले में ट्रेलर व एसयूवी की भिड़ंत में चार दोस्त जिंदा जल गए थे। गंभीर झुलसा एक अन्य युवक जोधपुर के निजी अस्पताल में भर्ती है। चारों दोस्तों के शवों की शिनाख्त के लिए शव व परिजन के ब्लड सैम्पल सुबह नौ बजे एफएसएल भेजे गए। शाम चार बजे इनकी डीएनए रिपोर्ट तैयार कर ली। जिनमें चारों की शिनाख्त की गई।