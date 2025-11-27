Rajasthan: हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राजस्थान में यहां गरजी जेसीबी, 150 से ज्यादा अतिक्रमण किए ध्वस्त, पुलिस रही तैनात

इस बीच रोजाना लगने वाले थड़ी-ठेले वाले निगम कार्रवाई की जानकारी मिलते ही हट गए। उधर सरस डेयरी बूथ पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठे। बताया जा रहा है कि किसी प्रभावशाली मंत्री के फोन के बाद बूथ पर कार्रवाई नहीं हुई। इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि सरस डेयरी बूथ में बिजली कनेक्शन होने की वजह से शाम तक की मोहलत दी गई। हालांकि कार्रवाई खत्म होने तक भी बूथ नहीं हटाया गया। उपायुक्त ताराचंद वैंकट ने कहा कि बूथों का पुन: परीक्षण कराया जाएगा और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बूथ हटाए जाएंगे।