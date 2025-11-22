Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur: ‘भाभी कर रही है घर में जादू टोना…’, महिला तांत्रिक ने गृह क्लेश दूर करने का झांसा देकर ठगा, फिर पति को किन्नरों से पिटवाया

Female Tantrik Fraud: जोधपुर में गृह क्लेश मिटाने के नाम पर एक महिला तांत्रिक ने न केवल लाखों रुपए और मंगलसूत्र ठग लिया बल्कि शिकायत पर पति को किन्नरों से भी पिटवाया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Nov 22, 2025

AI जनरेटेड फोटो

Swindle Lakh Rupees And Gold Mangalsutra: जोधपुर के बोरानाडा थानान्तर्गत गंगाणा के अर्जुन विहार योजना में एक कथित महिला तांत्रिक ने तंत्र-मंत्र से गृह क्लेश दूर करने का झांसा देकर एक महिला से चार-पांच लाख रुपए व सोने का मंगलसूत्र ऐंठ लिया। मंगलसूत्र मांगने पर पति को किन्नरों से पिटवाया गया और जान से मारने की धमकियां दी गईं।

पुलिस के अनुसार शोभावतों की ढाणी क्षेत्र की एक महिला ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर गंगाणा के अर्जुन विहार योजना निवासी एक महिला, उसके पति व एक अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई।

आरोप है कि घर की छोटी मोटी गृह क्लेश को धार्मिक उपाय से दूर करने के लिए पीड़िता ने अपनी एक सहेली से बात की थी। उसने महिला को अर्जुन विहार में आरोपी महिला से मिलवाया था। उसने पीड़िता से कहा कि उसकी भाभी घर में जादू टोने कर रही है।

वर्ष 2022 में वह दुबारा आरोपी से मिली थी। गृह क्लेश से परिवारिक जीवन खराब होने की आशंका के चलते पीड़िता जादू टोने की बातें सच मानने लगी। इससे घर में और अधिक अशांति रहने लग गई थी। इसका निवारण करने के लिए आरोपी महिला उससे 15-20 हजार रुपए हर महीने वसूलने लग गई थी। उसने कई बार महिला के पति के खाते में ऑनलाइन रुपए जमा करवाए थे।

उसने किस्तों में करीब 4-5 लाख रुपए ऐंठ लिए। सोने का मंगलसूत्र भी ले लिया था। उसे बच्चों व माता-पिता की जान का खतरा होने का डर भी बिठा दिया।

सितंबर 2024 में पीड़िता में पति को मंगलसूत्र महिला के पास होने का पता लगा। वह मंगलसूत्र लेने गया तो आरोपी महिला ने अपने कपड़े फाड़ लिए थे और चिल्लाते हुए मोहल्लेवासियों को बुलाने व पुलिस बुलाने की धमकियां दी।

वह मकान से बाहर आ गया और मंगलसूत्र लौटाने के दबाव डालने लगा। आरोपी महिला ने किन्नर दोस्त बुलाकर पीड़ित का पिटवा दिया था। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कर उसे छुड़वा था। दुबारा मंगलसूत्र मांगने पर घर में गलत होने की धमकियां देकर भगा दिया था।

दोस्त की पत्नी से रुपए जेवर ऐंठे

पीड़िता ने अपने पति को एक युवक की पत्नी के भी तंत्र मंत्र करने वाली महिला के संपर्क में होने की जानकारी दी। वह युवक पति को मित्र निकला। उसने मित्र से बात की तो पता लगा कि दोस्त की पत्नी से भी रुपए और जेवर वसूलने का पता लगा था। दोनों ने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी महिला पीड़िता को जंगल में ले जाकर भी तंत्र मंत्र करने का ठोंग करती थी।

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

Stree Deh Se Aage : मां के गर्भ में ही पड़ती है देश और समाज की नींव: गुलाब कोठारी

Gulab Kothari
जोधपुर

Jodhpur: नगर निगम के डंपर ने युवक को कुचला, 3 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, 11 महीने की बच्ची को गोद में लेकर रोती रही पत्नी

जोधपुर

Jodhpur: पूर्व सरपंच की दर्दनाक मौत, ट्रक ने कार के उड़ाए परखच्चे, गंभीर घायल बेटी का पैर फ्रैक्चर

जोधपुर

Jodhpur: नाबालिग छात्रा को प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद किया देह शोषण, फिर दूसरी युवती से करने लगा बात, परेशान छात्रा ने दी जान

जोधपुर

HC Latest Decision: राजस्थान में 1 फरवरी से हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

Rajasthan High Court
जोधपुर
