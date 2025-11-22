Jaipur Police Big Action: 49 पुरुष और 11 महिलाएं गिरफ्तार, शहर में बैठे-बैठे विदेश में कर रहे थे बड़ा कांड, 57 कंप्यूटर जब्त

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
Jaipur News: जयपुर के मालवीय नगर और प्रतापनगर में दो फर्जी कॉल सेंटर्स पर छापा मारकर पुलिस ने 49 पुरुष और 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों कॉल सेंटर्स से अमेरिका के नागरिकों से साइबर ठगी की जा रही थी।
बता दें कि इनके कब्जे से 57 कंप्यूटर और तीन लैपटॉप जब्त किए हैं। एक गुजरात निवासी गिरोह संचालित कर रहा था। वहीं, अमेरिका में भी एक जालसाज गिरोह की मदद कर रहा था। पहले भी राजधानी में अमेरिका के नागरिकों से साइबर ठगी करने वाले कॉल सेंटर्स पकड़े जा चुके हैं।
पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने प्रेस वार्ता में बताया कि एसीपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया और एसीपी सांगानेर विनोद शर्मा के सुपरविजन में टीमों ने मालवीय नगर में होटल स्पार्क इन और प्रतापनगर के एक मकान में कॉल सेंटर्स पर छापा मारा।
स्पेशल पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने बताया कि गिरोह अमेजन और एप्पल कंपनी के फर्जी कस्टमर केयर नंबर इंटरनेट पर उपलब्ध कराते थे। जब अमेरिकी नागरिक ये नंबर सर्च करता, तो कॉल सीधे कॉल सेंटर पर पहुंच जाती थी। गिरोह में ’डायलर’ और ’क्लोजर’ नामक दो टीमें काम करती थीं।
डायलर ग्राहक से समस्या सुनकर बैंकिंग गड़बड़ी बताता और क्लोजर खुद को बैंक अधिकारी या अमरीकी सरकारी एजेंसी का कर्मचारी बताकर ग्राहक से बैंक और कार्ड डिटेल्स हासिल कर लेता था। कई मामलों में वे ग्राहक को डराने के लिए अमेरिका की कोर्ट, एफबीआई, आईटी विभाग जैसी एजेंसियों के फर्जी नोटिस, वॉरंट और रसीदें भी भेजते थे।
