Jaipur Police Big Action: 49 पुरुष और 11 महिलाएं गिरफ्तार, शहर में बैठे-बैठे विदेश में कर रहे थे बड़ा कांड, 57 कंप्यूटर जब्त

डायलर ग्राहक से समस्या सुनकर बैंकिंग गड़बड़ी बताता और क्लोजर खुद को बैंक अधिकारी या अमरीकी सरकारी एजेंसी का कर्मचारी बताकर ग्राहक से बैंक और कार्ड डिटेल्स हासिल कर लेता था। कई मामलों में वे ग्राहक को डराने के लिए अमेरिका की कोर्ट, एफबीआई, आईटी विभाग जैसी एजेंसियों के फर्जी नोटिस, वॉरंट और रसीदें भी भेजते थे।