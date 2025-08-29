राजस्थान: एक साथ उठी पांच अर्थियां, मंजर देख रो पड़े लोग, गांव में पसरा मातम

हादसा इतना भीषण था कि पेपाराम की पत्नी मीरा देवी, बेटियां उर्मिला और पूजा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पेपाराम और चालक देवाराम को घायल अवस्था में बचा लिया गया। इसी हादसे में भोपाजी रानीदान सिंह का शव गुरुवार शाम को मिला, जबकि शुक्रवार सुबह एसडीआरएफ टीम को वृद्धा कबू देवी का शव भी मिल गया। पांचों शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक गांव नरसिंहपुरा लाया गया, जहां सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया।