Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan Politics: वसुंधरा राजे ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात, सियासी अटकलें तेज

Rajasthan Politics: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत से जोधपुर में मुलाकात की।

जोधपुर

Nirmal Pareek

Sep 03, 2025

Vasundhara Raje met RSS chief Mohan Bhagwat
पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Politics: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत से जोधपुर में मुलाकात की। यह मुलाकात लाल सागर स्थित आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में हुई, जहां भागवत ठहरे हुए हैं। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक चली बातचीत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

हालांकि, मुलाकात का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि राजस्थान में भाजपा संगठन में बदलाव और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Assembly: स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का वॉकआउट, जहरीले पानी का गूंजा मुद्दा
जयपुर
Rajasthan assembly

1 सितंबर से जोधपुर में भागवत

दरअसल, मोहन भागवत 1 सितंबर को जोधपुर पहुंचे थे और 10 सितंबर तक यहां रुकने का उनका कार्यक्रम है। वे 5 से 7 सितंबर तक आयोजित होने वाली RSS की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में संघ परिवार के 32 संगठनों के शीर्ष नेता और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों में स्वयंसेवक जोर-शोर से जुटे हैं।

मंगलवार को संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, सी.आर. मुकुंदा, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, आलोक कुमार, अतुल लिमये और कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मनमोहन वैध सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी जोधपुर पहुंचे।

बताते चलें कि वसुंधरा राजे सोमवार को जोधपुर आई थीं और मंगलवार को जैसलमेर के मोहनगढ़ में कर्नल सोनाराम को श्रद्धांजलि देने गई थीं। उनकी मोहन भागवत से मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं।

हाल ही में दिय़ा था वनवास का बयान

गौरतलब है कि हाल ही में राजे ने दिल्ली में पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह से मुलाकात की थी, जिसे पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर एक सकारात्मक संकेत माना गया। इसके अलावा, धौलपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में राजे ने कहा था कि वनवास सभी के जीवन में कभी न कभी आता है, लेकिन यह भी सच है कि वनवास आता है तो जाता भी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान विधानसभा में आज भी हंगामा, काली पट्टी बांधकर पहुंचे कांग्रेसी; झालावाड़ हादसे के बच्चों की दी श्रद्धांजलि
जयपुर
Ruckus in Rajasthan assembly

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 03:26 pm

Published on:

03 Sept 2025 03:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Politics: वसुंधरा राजे ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात, सियासी अटकलें तेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट