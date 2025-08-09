9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur News: रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा, मांझे से चार साल की बच्ची का गला कटा, बाल-बाल जान बची

पिता व रिश्ते में भाई के साथ ननिहाल जाने के दौरान मांझा गले में फंसा, एमडीएम अस्पताल में करवाया भर्ती

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 09, 2025

throat slit with manjha
अस्पताल में मासूम बच्ची। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर में तमाम प्रतिबंध के बीच धातु मिश्रित मांझे ने एक चार साल की बच्ची चपेट में ले लिया। पिता व रिश्ते में भाई के साथ रक्षाबंधन पर ननिहाल जाने के दौरान भदवासिया ओवरब्रिज के पास शनिवार को पतंग का मांझा बच्ची के गले में फंसने से गला कट गया। उसे मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि बच्ची की जान बच गई। मांझे से बालिका के गले में बड़ा कट लगा है।

बच्ची लहूलुहान

दरअसल, नागौरी गेट निवासी नरेश कुमार अपनी चार साल की बच्ची टियाना व भांजे के साथ सुबह भदवासिया पुल से नीचे उतर रहे थे। तभी अचानक उड़ता हुआ मांझा बच्ची के गले में फंस गया। गाड़ी आगे चलती गई और मांझा गले में फंसने से बच्ची का गला कट गया। इससे बच्ची लहूलुहान हो गई। पता लगने पर पिता ने गाड़ी रोकी और बेटी को संभाला। फिर उसे तुरंत एमडीएम अस्पताल ले गए, जहां आपातकालीन इकाई में चिकित्सकों ने उपचार किया। बालिका के गले में चार टांके लगाए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: हाथ में राखी लेकर घर पहुंची थी बहन, सामने दिखी भाई और भाभी की लाश, इलाके में सनसनी
पाली
Death of husband and wife

पिता नरेश ने बताया कि एकाएक हुए इस घटनाक्रम से वो घबरा गए। ओवरब्रिज पर उतरते समय अचानक पतंग का मांझा आ गया और वे बच पाते उससे पहले हादसा हो गया। उनके पीछे ही छह साल का भांजा भी था। गनीमत रही कि वह चोटिल नहीं हुआ। इस संबंध में फिलहाल पुलिस को कोई जानकारी नहीं है।

यह वीडियो भी देखें

…और जिंदगी बच गई

बच्ची के गले में जहां कट लगा वह साइड का हिस्सा है। हालांकि उसमें भी कई इंच गहरा घाव हुआ। यदि गला आगे की तरफ से कटता तो बालिका के जीवन पर खतरा हो सकता था। उसकी बोलने, सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती थी।

ये भी पढ़ें

रक्षाबंधन पर डिप्टी CM दीया कुमारी ने सतीश पूनिया को बांधी राखी, बोलीं- ‘हर साल बांधती रही हूं…;
जयपुर
Diya Kumari tied Rakhi to Satish Poonia

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 08:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur News: रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा, मांझे से चार साल की बच्ची का गला कटा, बाल-बाल जान बची

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.