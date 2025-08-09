Jodhpur News: रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा, मांझे से चार साल की बच्ची का गला कटा, बाल-बाल जान बची

दरअसल, नागौरी गेट निवासी नरेश कुमार अपनी चार साल की बच्ची टियाना व भांजे के साथ सुबह भदवासिया पुल से नीचे उतर रहे थे। तभी अचानक उड़ता हुआ मांझा बच्ची के गले में फंस गया। गाड़ी आगे चलती गई और मांझा गले में फंसने से बच्ची का गला कट गया। इससे बच्ची लहूलुहान हो गई। पता लगने पर पिता ने गाड़ी रोकी और बेटी को संभाला। फिर उसे तुरंत एमडीएम अस्पताल ले गए, जहां आपातकालीन इकाई में चिकित्सकों ने उपचार किया। बालिका के गले में चार टांके लगाए गए हैं।