Jodhpur News: रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसा, मांझे से चार साल की बच्ची का गला कटा, बाल-बाल जान बची

राजस्थान के जोधपुर में तमाम प्रतिबंध के बीच धातु मिश्रित मांझे ने एक चार साल की बच्ची चपेट में ले लिया। पिता व रिश्ते में भाई के साथ रक्षाबंधन पर ननिहाल जाने के दौरान भदवासिया ओवरब्रिज के पास शनिवार को पतंग का मांझा बच्ची के गले में फंसने से गला कट गया। उसे मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि बच्ची की जान बच गई। मांझे से बालिका के गले में बड़ा कट लगा है।
दरअसल, नागौरी गेट निवासी नरेश कुमार अपनी चार साल की बच्ची टियाना व भांजे के साथ सुबह भदवासिया पुल से नीचे उतर रहे थे। तभी अचानक उड़ता हुआ मांझा बच्ची के गले में फंस गया। गाड़ी आगे चलती गई और मांझा गले में फंसने से बच्ची का गला कट गया। इससे बच्ची लहूलुहान हो गई। पता लगने पर पिता ने गाड़ी रोकी और बेटी को संभाला। फिर उसे तुरंत एमडीएम अस्पताल ले गए, जहां आपातकालीन इकाई में चिकित्सकों ने उपचार किया। बालिका के गले में चार टांके लगाए गए हैं।
पिता नरेश ने बताया कि एकाएक हुए इस घटनाक्रम से वो घबरा गए। ओवरब्रिज पर उतरते समय अचानक पतंग का मांझा आ गया और वे बच पाते उससे पहले हादसा हो गया। उनके पीछे ही छह साल का भांजा भी था। गनीमत रही कि वह चोटिल नहीं हुआ। इस संबंध में फिलहाल पुलिस को कोई जानकारी नहीं है।
बच्ची के गले में जहां कट लगा वह साइड का हिस्सा है। हालांकि उसमें भी कई इंच गहरा घाव हुआ। यदि गला आगे की तरफ से कटता तो बालिका के जीवन पर खतरा हो सकता था। उसकी बोलने, सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती थी।