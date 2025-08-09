रक्षाबंधन पर डिप्टी CM दीया कुमारी ने सतीश पूनिया को बांधी राखी, बोलीं- ‘हर साल बांधती रही हूं…;

Raksha Bandhan 2025: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने रक्षाबंधन के पावन पर्व को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने न केवल अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया, बल्कि देश की रक्षा में तत्पर सैनिकों के प्रति सम्मान और आभार भी प्रकट किया।
दीया कुमारी ने हर साल की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया को उनके आवास पर जाकर राखी बांधी। इसके साथ ही उन्होंने प्रेमचंद बैरवा को भी रक्षासूत्र बांधकर इस त्योहार की खुशियां साझा कीं। दोनों नेताओं ने दीया कुमारी को उपहार स्वरूप साड़ी भेंट की, जिसे उन्होंने हर्षोल्लास के साथ स्वीकार किया।
दीया कुमारी ने इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि मैं हर साल सतीश जी को राखी बांधती रही हूं, और इस बार भी मैं उनके आवास पर पहुंची। रक्षाबंधन का यह पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। मैं सभी को इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।
इसके अलावा, दीया कुमारी ने जयपुर स्थित दक्षिण-पश्चिमी कमांड मुख्यालय में सैनिकों को राखी बांधकर इस पर्व को और भी विशेष बनाया। उन्होंने सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम, सहित अन्य अधिकारियों और जवानों को रक्षासूत्र बांधा। इस दौरान उन्होंने सैनिकों की दीर्घायु और सुरक्षा की कामना की। दीया कुमारी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'ऑपरेशन महादेव' के सफल क्रियान्वयन के लिए सैनिकों को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का यह पर्व न केवल भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, बल्कि हमारे देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अनुपम अवसर है, जो दिन-रात हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उपमुख्यमंत्री ने इस आयोजन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा कीं, जिसमें उन्होंने लिखा कि जयपुर स्थित दक्षिण-पश्चिमी कमांड मुख्यालय में बहनों के साथ मिलकर सैनिकों को राखी बांधी।
मीडिया से बातचीत में दीया कुमारी ने जोर देकर कहा कि देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए डटे रहने वाले सैनिकों के साथ रक्षाबंधन मनाना उनके और उनकी बहनों के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने भारतीय सेना के साहस, शौर्य और समर्पण को नमन करते हुए कहा कि यह पर्व देशभक्ति और भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है