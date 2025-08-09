रक्षाबंधन पर डिप्टी CM दीया कुमारी ने सतीश पूनिया को बांधी राखी, बोलीं- ‘हर साल बांधती रही हूं…;

उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का यह पर्व न केवल भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, बल्कि हमारे देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अनुपम अवसर है, जो दिन-रात हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उपमुख्यमंत्री ने इस आयोजन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा कीं, जिसमें उन्होंने लिखा कि जयपुर स्थित दक्षिण-पश्चिमी कमांड मुख्यालय में बहनों के साथ मिलकर सैनिकों को राखी बांधी।