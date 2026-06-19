मंच से लिया गया विधायक का नाम, कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए चिकित्सा मंत्री, फलोदी की सियासत में छिड़ी नई बहस

फलोदी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी लंबे समय से बड़ा मुद्दा बनी हुई है। दो दिन पहले जारी हुई चिकित्सकों की स्थानांतरण सूची में भी फलोदी को अपेक्षित राहत नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। कार्यक्रम स्थल के बाहर कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग को लेकर ज्ञापन लिए खड़े थे। ऐसे में चर्चा यह भी रही कि मंत्री आमजन और मीडिया के तीखे सवालों का सामना करने के बजाय कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही रवाना हो गए। मंत्री ने ज्ञापन तो लिए, लेकिन लोगों का कहना था कि उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा का अवसर नहीं मिला।