Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Rain: मूसलाधार बारिश से पानी-पानी हुआ जोधपुर शहर, देखें तस्वीरें

जोधपुर शहर में रविवार देर रात और सोमवार सुबह मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 01, 2025

rain in jodhpur
पावटा से मेड़ती गेट सड़क पानी में डूबी। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर शहर में रविवार रात और सोमवार सुबह मानसून की मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर पानी-पानी हो गया। देर रात करीब 45 मिनट तक झमाझम बारिश का दौर चला। इसके बाद रातभर रुकरुक कर बारिश होती रही। वहीं सुबह एक बार फिर मूसलाधार बारिश से शहर भीग गया।

इस दौरान जोधपुर शहर में करीब 3 इंच बारिश हुई। इससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। पुलिस लाइन के क्वार्टर में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं सुबह शहर की सड़कें पानी में डूबीं नजर आई। कई जगह वाहन चालकों की गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। वहीं मूसलाधार बरसात के चलते स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई। देखिए जोधपुर शहर की तस्वीरें…

ये भी पढ़ें

Rajasthan: कई साल बाद राजस्थान का यह बांध हुआ ओवरफ्लो, ग्रामीणों ने चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत
पाली
Siriari Dam Overflow

ये भी पढ़ें

Monsoon Alert: राजस्थान के इतने जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, टूटकर बरस सकता है मानसून
अलवर
Monsoon Alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में बाढ़

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 03:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Rain: मूसलाधार बारिश से पानी-पानी हुआ जोधपुर शहर, देखें तस्वीरें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट