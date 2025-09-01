Jodhpur Rain: मूसलाधार बारिश से पानी-पानी हुआ जोधपुर शहर, देखें तस्वीरें

इस दौरान जोधपुर शहर में करीब 3 इंच बारिश हुई। इससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। पुलिस लाइन के क्वार्टर में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं सुबह शहर की सड़कें पानी में डूबीं नजर आई। कई जगह वाहन चालकों की गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। वहीं मूसलाधार बरसात के चलते स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई। देखिए जोधपुर शहर की तस्वीरें…