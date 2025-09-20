Amit Shah Jodhpur Visit : गृहमंत्री अमित शाह कल आएंगे जोधपुर, एयरपोर्ट से समारोह स्थल तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

Amit Shah Jodhpur Visit : पीएम नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे से पहले केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार 21 सितम्बर को जोधपुर आएंगे। वे जोधपुर श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, रामराज नगर, जोधपुर के भवनों के शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे।
अमित शाह रविवार दोपहर 3.50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 3.55 बजे एयरपोर्ट से सीधे श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, रामराज नगर जाएंगे। अमित शाह दोपहर 4.10 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित शिलान्यास समारोह में उपस्थित रहेंगे। वे शाम 5.50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट लौटेंगे और 5:55 बजे सूरत, गुजरात के लिए प्रस्थान करेंगे।
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जोधपुर दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट से लेकर चोखा के रामराज नगर में समारोह स्थल तक 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश व पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने शुक्रवार शाम समारोह स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
डीसीपी (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को जोधपुर आएंगे और रामराज नगर में नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। रूट लाइन और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है।
पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1977 को हुई थी। एक पुराने मंदिर के भवन में सुशीला बोहरा ने 2 नेत्रहीन बच्चों के साथ इस संस्था की नींव डाली थी। वर्तमान में संस्थान में 1251 छात्र-छात्राएं हैं। बताया जाता है कि बीते 48 वर्षों में संस्थान ने 4,626 नेत्रहीन, मूक-बधिर और मानसिक विमंदित बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण देकर समाज में स्थापित कर एक बड़ा काम किया।