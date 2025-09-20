Amit Shah Jodhpur Visit : गृहमंत्री अमित शाह कल आएंगे जोधपुर, एयरपोर्ट से समारोह स्थल तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1977 को हुई थी। एक पुराने मंदिर के भवन में सुशीला बोहरा ने 2 नेत्रहीन बच्चों के साथ इस संस्था की नींव डाली थी। वर्तमान में संस्थान में 1251 छात्र-छात्राएं हैं। बताया जाता है कि बीते 48 वर्षों में संस्थान ने 4,626 नेत्रहीन, मूक-बधिर और मानसिक विमंदित बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण देकर समाज में स्थापित कर एक बड़ा काम किया।