Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Amit Shah Jodhpur Visit : गृहमंत्री अमित शाह कल आएंगे जोधपुर, एयरपोर्ट से समारोह स्थल तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

Amit Shah Jodhpur Visit : पीएम नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे से पहले 21 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। अमित शाह के जोधपुर दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे। जानें पूरा कार्यक्रम क्या होगा?

जोधपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 20, 2025

Home Minister Amit Shah will arrive in Jodhpur Tomorrow 21 September tight security arrangements have been made from airport to venue
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। फोटो - ANI

Amit Shah Jodhpur Visit : पीएम नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे से पहले केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार 21 सितम्बर को जोधपुर आएंगे। वे जोधपुर श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, रामराज नगर, जोधपुर के भवनों के शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे।

अमित शाह रविवार दोपहर 3.50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 3.55 बजे एयरपोर्ट से सीधे श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, रामराज नगर जाएंगे। अमित शाह दोपहर 4.10 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित शिलान्यास समारोह में उपस्थित रहेंगे। वे शाम 5.50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट लौटेंगे और 5:55 बजे सूरत, गुजरात के लिए प्रस्थान करेंगे।

ये भी पढ़ें

Fertilizer Crisis : खाद के लिए भरतपुर में महिलाएं भी लाइन में, फिर भी लौट रहे मायूस, पढ़ें किसानों का दर्द, देखें फोटो
भरतपुर
Rajasthan Fertilizer Crisis Bharatpur Women in queue up for fertilizer yet return disappointed Read about farmers plight and see photos

एयरपोर्ट से समारोह स्थल तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जोधपुर दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट से लेकर चोखा के रामराज नगर में समारोह स्थल तक 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश व पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने शुक्रवार शाम समारोह स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

समारोह में सीएम भजनलाल भी होंगे शामिल

डीसीपी (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को जोधपुर आएंगे और रामराज नगर में नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। रूट लाइन और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है।

1977 में शुरू हुआ था पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय संस्थान

पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1977 को हुई थी। एक पुराने मंदिर के भवन में सुशीला बोहरा ने 2 नेत्रहीन बच्चों के साथ इस संस्था की नींव डाली थी। वर्तमान में संस्थान में 1251 छात्र-छात्राएं हैं। बताया जाता है कि बीते 48 वर्षों में संस्थान ने 4,626 नेत्रहीन, मूक-बधिर और मानसिक विमंदित बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण देकर समाज में स्थापित कर एक बड़ा काम किया।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी बांसवाड़ा से 5 राज्यों को देंगे 1.21 लाख करोड़ की सौगातें, वंदे भारत ट्रेन पर अपडेट
बांसवाड़ा
PM Modi to give gifts worth Rs 1.21 lakh crore to 5 states from Banswara Vande Bharat train New update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 07:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Amit Shah Jodhpur Visit : गृहमंत्री अमित शाह कल आएंगे जोधपुर, एयरपोर्ट से समारोह स्थल तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.