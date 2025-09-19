पीएम मोदी बांसवाड़ा से 5 राज्यों को देंगे 1.21 लाख करोड़ की सौगातें, वंदे भारत ट्रेन पर अपडेट

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितम्बर को बांसवाड़ा से 1.21 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उदघाटन-शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं राजस्थान-मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों की हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीएम कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।
सीएम भजनलाल ने बैठक में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर केन्द्र व राज्य सरकार की लगभग 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे, जो कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में बड़ा कदम होगा।
पीएम मोदी राजस्थान सहित कई राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं भी देशवासियों को समर्पित करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित अन्य अधिकारियों को सारी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। सीएम भजनलाल खुद भी पीएम के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बांसवाड़ा जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर-दिल्ली केन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली केन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस एवं उदयपुर सिटी-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ करेंगे। पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों एवं प्रधानमंत्री के मध्य संवाद भी होगा।