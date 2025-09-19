पीएम मोदी बांसवाड़ा से 5 राज्यों को देंगे 1.21 लाख करोड़ की सौगातें, वंदे भारत ट्रेन पर अपडेट

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितम्बर को बांसवाड़ा से 1.21 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उदघाटन-शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं राजस्थान-मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों की हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीएम कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।