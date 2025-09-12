Rajasthan : परिसीमन का नया खाका तैयार, ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद निकलेगी आरक्षण की लॉटरी

Rajasthan Municipal Body Elections : नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के लिए परिसीमन के प्रस्तावित ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर निगम चुनाव के 100 वार्डों के नए परिसीमन के प्रस्तावित ड्राफ्ट को राज्य सरकार की ओर से 1 सितंबर को जोधपुर के प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों को भेज दिया गया है। इस प्रस्तावित ड्राफ्ट को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसके जारी होने पर वार्डों की लॉटरी निकाली जाएगी।