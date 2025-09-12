Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan : परिसीमन का नया खाका तैयार, ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद निकलेगी आरक्षण की लॉटरी

Rajasthan Municipal Body Elections : राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव पर नया अपडेट। जोधपुर के परिसीमन का नया खाका तैयार। अंतिम जांच के लिए डीएलबी ने भेजा प्रस्तावित ड्राफ्ट। अंतिम रूप देने के बाद आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।

जोधपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 12, 2025

Rajasthan Municipal Body Elections a Jodhpur new delimitation plan is ready after draft finalizing reservation lottery
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Municipal Body Elections : नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के लिए परिसीमन के प्रस्तावित ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर निगम चुनाव के 100 वार्डों के नए परिसीमन के प्रस्तावित ड्राफ्ट को राज्य सरकार की ओर से 1 सितंबर को जोधपुर के प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों को भेज दिया गया है। इस प्रस्तावित ड्राफ्ट को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसके जारी होने पर वार्डों की लॉटरी निकाली जाएगी।

वार्ड 10 सबसे छोटा

परिसीमन में वार्ड संख्या 10 सबसे कम जनसंख्या वाला वार्ड है। इसमें कुल मतदाता 4212 हैं। राजस्व ग्राम पाल पूर्व का क्षेत्र इसमें शामिल है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime : BJP के पूर्व विधायक के घर में हमला, भाई-चाचा को पीटा, जानें क्या है मामला
भरतपुर
image

वार्ड 87 सबसे बड़ा

परिसीमन में सर्वाधिक जनसंख्या वाला वार्ड 87 नंबर वार्ड है। इस वार्ड में कुल मतदाता 13803 है। इस वार्ड में राम मौहल्ला, दामोदर कॉलोनी, इन्द्रा कॉलोनी, मिरासी कॉलोनी, धोबी घाट, सेवा सदन स्कूल के आस पास का क्षेत्र, राम बाग कबीर आश्रम, चन्द्रभूषण अस्पताल, हनुमान कॉलोनी व राजस्थान स्वीट क्षेत्र के सभी गालियां और मोहल्ले शामिल हैं।

लूणी विधानसभा के छह वार्ड

लूणी विधानसभा क्षेत्र के पाल गांव पूर्व को एक वार्ड बनाया गया है। वहीं कुड़ी भगतासनी गांव व हाउसिंग बोर्ड के साथ ही इनकी विभिन्न कालोनी क्षेत्रों को शामिल कर चार वार्ड बनाए गए हैं। संपूर्ण राजस्व ग्राम झालामंड, बासनी बेंदा, खारड़ा रणधीर व उचियारडा को मिलाकर एक वार्ड (वार्ड संख्या 51) बनाया गया है।

परिसीमन ड्राफ्ट की प्रमुख बातें

1- दोनों नगर निगमों को मिलाकर कुल 100 वार्ड प्रस्तावित।
2- कुड़ी भगतासनी, उचियारड़ा, बासनी बेंदा, सांगरिया, खारिया रणधीर और झालामंड जैसे क्षेत्र नगर निगम सीमा में शामिल।
3- लूणी विधानसभा से 6 नए वार्ड बनाए गए हैं।
4- प्रत्येक वार्ड में 8500 से 12000 मतदाताओं की गणना (जनगणना 2011 के अनुसार)

वार्डों की यह रहेगी आरक्षण व्यवस्था

38 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए।
26 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए।
28 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए।
08 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए।

अंतिम चेकिंग के लिए भेजा गया - सिद्धार्थ पालानीचामी

प्रस्तावित ड्राफ्ट को अंतिम चेकिंग के लिए भेजा गया। इसमें कोई नाम की त्रुटि नहीं हो उसकी जांच के लिए आया है।
सिद्धार्थ पालानीचामी, आयुक्त, नगर निगम

ये भी पढ़ें

भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बेटे-बेटियों के पेंशन में कौन अटका रहा रोड़ा?
जोधपुर
Bhanwari Devi suddenly came news again in Rajasthan who was creating hurdles in pension of her sons and daughters after High Court order

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 01:43 pm

Published on:

12 Sept 2025 01:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan : परिसीमन का नया खाका तैयार, ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के बाद निकलेगी आरक्षण की लॉटरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.