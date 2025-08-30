Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

डूंगरपुर

Dungarpur : डूंगरपुर शहर के वार्डों की बदल जाएगी तस्वीर! मिलेंगे नए वार्ड नंबर

Dungarpur : डूंगरपुर में शहरी निकायों के चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय शेष है। जल्द ही चुनाव आयोग अधिकृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। इधर डूंगरपुर शहर के वार्डों की बदल जाएगी तस्वीर! मिलेंगे नए वार्ड नंबर। जानें।

डूंगरपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 30, 2025

Dungarpur city wards picture will change New ward numbers will be given
फाइल फोटो पत्रिका

Dungarpur : डूंगरपुर में शहरी निकायों के चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय शेष है। जल्द ही चुनाव आयोग अधिकृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। इसके पहले प्रदेश सरकार के निर्देश पर नगर निकाय ने वार्डों का परिसीमन का खाका तैयार कर दिया है। यह अभी प्रस्तावित किया है। इस पर अंतिम मुहर लगनी शेष है। इस परिसीमन की सबसे बड़ी खामी ये है कि यह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हुआ है। जबकि, फिलहाल 2025 चल रहा है। इन 15 वर्ष में वार्डों के मतदाताओं का गणित काफी हद तक इधर-उधर हुआ है। वहीं, प्रस्तावित परिसीमन पर सरकार मुहर लगाती है, तो शहर के सभी वार्डों की संख्या भी बदल जाएगी। हालांकि, वार्डों की संख्या पहले की ही तरह 40 ही होगी।

आबादी का गणित

शहरी क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना अनुसार किया है। इसके तहत नगर निकाय की कुल जनसंख्या 47,706 हैं। पुरुष 24,900 महिला 22,806 है। अनुसूचित जाति की आबादी 3502 तथा अनुसूचित जनजाति की 5481 है। अन्य वर्ग 18413 है। प्रशासन ने वार्ड परिसीमन के प्रस्तावित खाके का प्रकाशन करते हुए आपत्तियां मांगी हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान निकाय चुनाव में इस बार 10175 पार्षद चुनेगी जनता, प्रदेश के किस जिले में है सबसे कम और सबसे अधिक वार्ड, जानें
जयपुर
Rajasthan civic elections people elect 10175 councillors This time which district of state has least and most wards Know

यह है प्रस्तावित खाका

40 ही रहेंगे शहर के वार्ड
24 वार्ड रहेंगे सामान्य
3 अनुसूचित जाति के
5 अनुसूचित जनजाति वर्ग के
8 अन्य पिछड़ा वर्ग के होंगे।

वार्ड परिसीमन फिलहाल प्रस्तावित, अंतिम नहीं

यह वार्ड परिसीमन फिलहाल प्रस्तावित है। यह अंतिम नहीं है। फिलहाल आपतियां मांगी हैं। आपतियों के निस्तारण के बाद समीक्षा होगी। अंत में सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी।
प्रकाश डूडी,आयुक्त नगरपरिषद् डूंगरपुर

ये भी पढ़ें

Jagdeep Dhankhar : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक के नाते मांगी पेंशन, जानें कितनी मिलेगी
जयपुर
Former Vice President Jagdeep Dhankhar sought pension as a former MLA know how much he will get

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 11:27 am

Published on:

30 Aug 2025 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur : डूंगरपुर शहर के वार्डों की बदल जाएगी तस्वीर! मिलेंगे नए वार्ड नंबर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.