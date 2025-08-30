Dungarpur : डूंगरपुर शहर के वार्डों की बदल जाएगी तस्वीर! मिलेंगे नए वार्ड नंबर

Dungarpur : डूंगरपुर में शहरी निकायों के चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय शेष है। जल्द ही चुनाव आयोग अधिकृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। इसके पहले प्रदेश सरकार के निर्देश पर नगर निकाय ने वार्डों का परिसीमन का खाका तैयार कर दिया है। यह अभी प्रस्तावित किया है। इस पर अंतिम मुहर लगनी शेष है। इस परिसीमन की सबसे बड़ी खामी ये है कि यह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हुआ है। जबकि, फिलहाल 2025 चल रहा है। इन 15 वर्ष में वार्डों के मतदाताओं का गणित काफी हद तक इधर-उधर हुआ है। वहीं, प्रस्तावित परिसीमन पर सरकार मुहर लगाती है, तो शहर के सभी वार्डों की संख्या भी बदल जाएगी। हालांकि, वार्डों की संख्या पहले की ही तरह 40 ही होगी।