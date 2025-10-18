Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: बीच सड़क पति ने पकड़े पत्नी के हाथ, ससुर ने जमकर बरसाए मुक्के, वायरल हुआ VIDEO

पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के पति और ससुर को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 18, 2025

woman beaten in Jodhpur
Play video

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां शनिवार को एक महिला के साथ उसके पति और ससुर ने सरेआम जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विवेक विहार क्षेत्र की घटना

जानकारी के अनुसार यह घटना विवेक विहार क्षेत्र की है। पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के पति और ससुर को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

सड़क पर मारपीट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला का पति और ससुर उसे गली से घसीटते हुए सड़क की ओर ले जा रहे हैं। इस दौरान पति उसके बाल और हाथ पकड़कर खींचता है, जबकि ससुर लगातार महिला के मुंह और पीठ पर मुक्कों से वार करता नजर आ रहा है।

वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि आसपास काफी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी महिला की मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। महिला बार-बार खुद को छुड़ाने और मदद के लिए गुहार लगाती रही, पर कोई आगे नहीं आया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला के साथ मारपीट की असली वजह क्या थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और महिला के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान पुलिस ने MP के दो पत्रकारों को किया गिरफ्तार, डिप्टी CM दीया कुमारी से मांगे थे 5 करोड़
जयपुर
journalists from MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 04:35 pm

Published on:

18 Oct 2025 04:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: बीच सड़क पति ने पकड़े पत्नी के हाथ, ससुर ने जमकर बरसाए मुक्के, वायरल हुआ VIDEO

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer Bus Fire: जो बस चलते हुए बनी थी आग का गोला, उसे लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Jaisalmer Bus Fire
जोधपुर

Jodhpur Murder: पड़ोसी नाबालिग ने की थी विधवा महिला की हत्या, जागने पर पत्थर से उतारा मौत के घाट

Murder in Jodhpur
जोधपुर

AIIMS मोर्चरी में रखा था शव, 3 दिन से घर में परिजन कर रहे थे इंतजार, जैसलमेर अग्निकांड की एक और कहानी ने रुलाया

Jaisalmer bus fire
जोधपुर

सोनम वांगचुक से मिलने तीसरी बार जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंची पत्नी, बच्चों की एनसाइक्लोपीडिया दी

Sonam Wangchuk
जोधपुर

जोधपुर : दिवाली से पहले लुट गए थे व्यापारी, 30 करोड़ का सोना-चांदी लेकर भागा था बुलियन डीलर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

jodhpur crime news
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.