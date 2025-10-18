Jodhpur: बीच सड़क पति ने पकड़े पत्नी के हाथ, ससुर ने जमकर बरसाए मुक्के, वायरल हुआ VIDEO

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां शनिवार को एक महिला के साथ उसके पति और ससुर ने सरेआम जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार यह घटना विवेक विहार क्षेत्र की है। पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के पति और ससुर को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला का पति और ससुर उसे गली से घसीटते हुए सड़क की ओर ले जा रहे हैं। इस दौरान पति उसके बाल और हाथ पकड़कर खींचता है, जबकि ससुर लगातार महिला के मुंह और पीठ पर मुक्कों से वार करता नजर आ रहा है।
वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि आसपास काफी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी महिला की मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। महिला बार-बार खुद को छुड़ाने और मदद के लिए गुहार लगाती रही, पर कोई आगे नहीं आया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला के साथ मारपीट की असली वजह क्या थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और महिला के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
