IMD Rain Alert: और ताकतवर हुआ मानसून, 5-6-7 सितंबर को मचाएगा तांडव, अति भारी बारिश की चेतावनी

वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जोधपुर संभाग में 5 से 7 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं विभाग के अपडेट के अनुसार आगामी 1 घंटों के भीतर नागौर, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, बूंदी, भरतपुर और धौलपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं एक-दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।