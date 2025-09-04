Patrika LogoSwitch to English

IMD Rain Alert: और ताकतवर हुआ मानसून, 5-6-7 सितंबर को मचाएगा तांडव, अति भारी बारिश की चेतावनी

Weather Alert: मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर कमजोर होकर फिर से कम दबाव के क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के ऊपर अवस्थित है।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 04, 2025

Monsoon Updates: राजस्थान में मानसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों में राज्य के दौसा, उदयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा जिलों में भारी बारिश, वहीं कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश सिकराय (दौसा) में 104 मिमी दर्ज की गई है।

अति भारी बारिश का अलर्ट (Very Heavy Rain Alert)

मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी भारत के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर कमजोर होकर फिर से कम दबाव के क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के ऊपर अवस्थित है। इसके 24 घंटे में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से आगामी 3-4 दिन दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा-उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश होने के आसार हैं।

यहां भी चेतावनी जारी

वहीं जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जोधपुर संभाग में 5 से 7 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं विभाग के अपडेट के अनुसार आगामी 1 घंटों के भीतर नागौर, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, बूंदी, भरतपुर और धौलपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं एक-दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, दौसा, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, झालावाड़, कोटा, बारां, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर और फलोदी जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।

04 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / IMD Rain Alert: और ताकतवर हुआ मानसून, 5-6-7 सितंबर को मचाएगा तांडव, अति भारी बारिश की चेतावनी

