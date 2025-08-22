Rajasthan: जोधपुर में IT का बड़ा सर्वे, गोवा में कसीनो चलाता है कारोबारी; बाड़मेर से ये है कनेक्शन

बता दें,आयकर विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बार फिर सक्रिय है। विभाग की विभिन्न टीमें जोधपुर में दो अलग-अलग ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई कर रही हैं। भगत की कोठी के अलावा शास्त्री नगर क्षेत्र में भी यह कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग की टीमें संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और बेनामी संपत्ति की जांच में जुटी हैं। इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं,।