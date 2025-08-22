Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Rajasthan: जोधपुर में IT का बड़ा सर्वे, गोवा में कसीनो चलाता है कारोबारी; बाड़मेर से ये है कनेक्शन

Rajasthan News: ब्लू सिटी जोधपुर से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आयकर विभाग ने गोवा के प्रमुख कसीनो संचालक समंदर सिंह के जोधपुर स्थित आवास पर सर्वे की कार्रवाई की है।

जोधपुर

Nirmal Pareek

Aug 22, 2025

IT raid in Jodhpur
जोधपुर में कारोबारी का घर, फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आयकर विभाग ने गोवा के प्रमुख कसीनो संचालक समंदर सिंह के जोधपुर स्थित आवास पर सर्वे की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई समंदर सिंह के भगत की कोठी थाना क्षेत्र में स्थित घर पर की गई।

बता दें, मूल रूप से बाड़मेर के रहने वाले समंदर सिंह गोवा में अपने कसीनो व्यवसाय के लिए जाने जाते हैं। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों और संदिग्ध लेन-देन से जुड़े कागज मिलने की जानकारी सामने आ रही है।

ये भी पढ़ें

Colonel Sonaram Funeral: कर्नल सोनाराम को दी गई अंतिम विदाई, सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार
जैसलमेर
Colonel Sonaram Funeral

बेनामी संपत्ति की जांच में जुटी टीम

बता दें,आयकर विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बार फिर सक्रिय है। विभाग की विभिन्न टीमें जोधपुर में दो अलग-अलग ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई कर रही हैं। भगत की कोठी के अलावा शास्त्री नगर क्षेत्र में भी यह कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग की टीमें संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और बेनामी संपत्ति की जांच में जुटी हैं। इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं,।

गोवा में कसीनो कारोबार का बड़ा नाम

समंदर सिंह गोवा के कसीनो उद्योग में एक जाना-माना नाम हैं। उनका अधिकांश कारोबार गोवा में केंद्रित है, जहां वे कई बड़े कसीनो का संचालन करते हैं। कसीनो व्यवसाय से होने वाली भारी-भरकम आय के कारण समंदर सिंह लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। आयकर विभाग को संदेह है कि उनके कारोबार से जुड़े कुछ वित्तीय लेन-देन पारदर्शी नहीं हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई शुरू की गई।

ED की कार्रवाई की अफवाहों का खंडन

जोधपुर में चल रही इस कार्रवाई के बीच कुछ समय के लिए यह अफवाह उड़ी थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस ऑपरेशन में शामिल है। हालांकि, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह कार्रवाई केवल आयकर विभाग की है और ईडी का इससे कोई संबंध नहीं है। आयकर विभाग की टीमें पूरी तरह से यह सर्वे कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

Paper Leak Case: SI बनने की चाह… जयपुर की महिला पुलिसकर्मी ने 14 लाख में खरीदा था पेपर, SOG ने किया गिरफ्तार
जयपुर
Radhika-Singh

Published on:

22 Aug 2025 12:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: जोधपुर में IT का बड़ा सर्वे, गोवा में कसीनो चलाता है कारोबारी; बाड़मेर से ये है कनेक्शन

