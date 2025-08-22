Rajasthan: जोधपुर में IT का बड़ा सर्वे, गोवा में कसीनो चलाता है कारोबारी; बाड़मेर से ये है कनेक्शन

Rajasthan News: राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आयकर विभाग ने गोवा के प्रमुख कसीनो संचालक समंदर सिंह के जोधपुर स्थित आवास पर सर्वे की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई समंदर सिंह के भगत की कोठी थाना क्षेत्र में स्थित घर पर की गई।
बता दें, मूल रूप से बाड़मेर के रहने वाले समंदर सिंह गोवा में अपने कसीनो व्यवसाय के लिए जाने जाते हैं। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों और संदिग्ध लेन-देन से जुड़े कागज मिलने की जानकारी सामने आ रही है।
बता दें,आयकर विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बार फिर सक्रिय है। विभाग की विभिन्न टीमें जोधपुर में दो अलग-अलग ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई कर रही हैं। भगत की कोठी के अलावा शास्त्री नगर क्षेत्र में भी यह कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग की टीमें संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और बेनामी संपत्ति की जांच में जुटी हैं। इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं,।
समंदर सिंह गोवा के कसीनो उद्योग में एक जाना-माना नाम हैं। उनका अधिकांश कारोबार गोवा में केंद्रित है, जहां वे कई बड़े कसीनो का संचालन करते हैं। कसीनो व्यवसाय से होने वाली भारी-भरकम आय के कारण समंदर सिंह लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। आयकर विभाग को संदेह है कि उनके कारोबार से जुड़े कुछ वित्तीय लेन-देन पारदर्शी नहीं हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई शुरू की गई।
जोधपुर में चल रही इस कार्रवाई के बीच कुछ समय के लिए यह अफवाह उड़ी थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस ऑपरेशन में शामिल है। हालांकि, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह कार्रवाई केवल आयकर विभाग की है और ईडी का इससे कोई संबंध नहीं है। आयकर विभाग की टीमें पूरी तरह से यह सर्वे कर रही हैं।