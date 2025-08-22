एसआई बनने की चाह… जयपुर की महिला पुलिसकर्मी ने ₹14 लाख में खरीदा था पेपर, अब SOG ने किया गिरफ्तार

एडीजी वी. के. सिंह ने बताया कि आरोपी राधिका सिंह ने पुरुषोत्तम दाधीच के साथ मिलकर डूंगरपुर निवासी अभ्यर्थी प्रवीण कुमार खराड़ी को परीक्षा से पहले प्रश्नोत्तर वाला पेपर पढ़ाया था। प्रवीण कुमार का उप निरीक्षक के लिए चयन हो गया था। मामले में आरोपी के खिलाफ अनुसंधान जारी है। एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में अब तक 54 प्रशिक्षु उप निरीक्षक सहित 122 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।