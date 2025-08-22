Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

एसआई बनने की चाह… जयपुर की महिला पुलिसकर्मी ने ₹14 लाख में खरीदा था पेपर, अब SOG ने किया गिरफ्तार

Paper Leak Case In Rajasthan: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआइ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जयपुर ग्रामीण की जिला विशेष टीम में तैनात महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 22, 2025

Radhika-Singh
आरोपी राधिका सिंह। फोटो: पत्रिका

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआइ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जयपुर ग्रामीण की जिला विशेष टीम में तैनात महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। एटीएस-एसओजी के एडीजी वी. के. सिंह ने बताया कि गत वर्ष एसआइ भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में 11 सितम्बर 2021 को मोती विहार, पांच्यावाला, सिरसी रोड निवासी राधिका सिंह पुत्री रणजीत सिंह ने अपनी बहन रेणु कुमारी के साथ पुरुषोत्तम दाधीच से 14 लाख रुपए में प्रश्नोत्तर वाला पेपर खरीदा था।

ये भी पढ़ें

जयपुर की फैक्टरी में घुसी मादा लेपर्ड, मच गई अफरा-तफरी, स्टाफ ने खुद को किया कैद
जयपुर
leopard-entry-in-Tonk-Road-factory

प्रश्नोत्तर पढ़कर परीक्षा दी, लेकिन साक्षात्कार में फेल

आरोपी राधिका सिंह ने परीक्षा से पहले उक्त प्रश्नोत्तर पढ़कर परीक्षा दी। उसने लिखित परीक्षा में हिंदी में 153.76 और सामान्य ज्ञान में 163.48 अंक प्राप्त किए, कुल 317.24 अंक बने। लेकिन साक्षात्कार में वह फेल हो गई। मामले में उसकी बहन रेणु कुमारी और पुरूषोत्तम दाधीच को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

दूसरे अभ्यर्थी को पढ़ाया पेपर

एडीजी वी. के. सिंह ने बताया कि आरोपी राधिका सिंह ने पुरुषोत्तम दाधीच के साथ मिलकर डूंगरपुर निवासी अभ्यर्थी प्रवीण कुमार खराड़ी को परीक्षा से पहले प्रश्नोत्तर वाला पेपर पढ़ाया था। प्रवीण कुमार का उप निरीक्षक के लिए चयन हो गया था। मामले में आरोपी के खिलाफ अनुसंधान जारी है। एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में अब तक 54 प्रशिक्षु उप निरीक्षक सहित 122 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में नया वेदर सिस्टम एक्टिव, 22, 23 और 24 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
जयपुर
Rajasthan-Heavy-rain-alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

paper leak

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 08:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एसआई बनने की चाह… जयपुर की महिला पुलिसकर्मी ने ₹14 लाख में खरीदा था पेपर, अब SOG ने किया गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.