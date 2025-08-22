एसआई बनने की चाह… जयपुर की महिला पुलिसकर्मी ने ₹14 लाख में खरीदा था पेपर, अब SOG ने किया गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआइ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जयपुर ग्रामीण की जिला विशेष टीम में तैनात महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। एटीएस-एसओजी के एडीजी वी. के. सिंह ने बताया कि गत वर्ष एसआइ भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में 11 सितम्बर 2021 को मोती विहार, पांच्यावाला, सिरसी रोड निवासी राधिका सिंह पुत्री रणजीत सिंह ने अपनी बहन रेणु कुमारी के साथ पुरुषोत्तम दाधीच से 14 लाख रुपए में प्रश्नोत्तर वाला पेपर खरीदा था।
आरोपी राधिका सिंह ने परीक्षा से पहले उक्त प्रश्नोत्तर पढ़कर परीक्षा दी। उसने लिखित परीक्षा में हिंदी में 153.76 और सामान्य ज्ञान में 163.48 अंक प्राप्त किए, कुल 317.24 अंक बने। लेकिन साक्षात्कार में वह फेल हो गई। मामले में उसकी बहन रेणु कुमारी और पुरूषोत्तम दाधीच को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
एडीजी वी. के. सिंह ने बताया कि आरोपी राधिका सिंह ने पुरुषोत्तम दाधीच के साथ मिलकर डूंगरपुर निवासी अभ्यर्थी प्रवीण कुमार खराड़ी को परीक्षा से पहले प्रश्नोत्तर वाला पेपर पढ़ाया था। प्रवीण कुमार का उप निरीक्षक के लिए चयन हो गया था। मामले में आरोपी के खिलाफ अनुसंधान जारी है। एसआइ भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में अब तक 54 प्रशिक्षु उप निरीक्षक सहित 122 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।