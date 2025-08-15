Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Independence Day 2025: आज जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे ध्वजारोहण, 12 लोग होंगे सम्मानित

Independence Day 2025: राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस के मौके पर एटीएस एवं एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विजय कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 15, 2025

cm in jodhpur
सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

राज्य स्तरीय 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह के तहत शुक्रवार को जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में मुख्य समारोह होगा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वे सुबह 9:05 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर आकाश से पुष्पवर्षा करेंगे। राष्ट्रगान के बाद मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान भाषण देंगे।

उसके बाद विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। समारोह के सांस्कृतिक भाग में लोक कलाकारों और 1270 छात्र-छात्राओं की ओर से देशभक्ति एवं लोक संस्कृति से ओत-प्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके साथ ही पुलिस की ओर से घुड़सवारी शो, सेना एवं पुलिस बैंड वादन, सीमा सुरक्षा बल की ओर से आकर्षक कैमल टैटू शो और अन्य विशेष प्रदर्शन किए जाएंगे। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा।

इनका होगा सम्मान

राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस के मौके पर एटीएस एवं एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विजय कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सवाई माधोपुर कलक्टर कानाराम, बारां कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के परियोजना निदेशक राजीव जैन, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के सह आचार्य बलराम शर्मा, कृषि विभाग, बीज प्रमाणीकरण के उपनिदेशक रोहिताश जाट को योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

यह वीडियो भी देखें

इसी तरह मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रोग्रामर लालचंद कुमावत, आर्थिक एवं सांख्यिकी कलक्ट्रेट, जयपुर के सहायक निदेशक सुदीप कुमावत, पुलिस मुख्यालय, जयपुर के प्रशासनिक अधिकारी नेमीचंद शर्मा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी अनिल कुमार कौशिक, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय से सहायक अनुभागाधिकारी राम प्रकाश ओर मुख्यमंत्री कार्यालय के सांख्यिकी निरीक्षक दीपिका आसनानी को भी योग्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

