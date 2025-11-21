Jojdhpur: पूर्व सरपंच की दर्दनाक मौत, ट्रक ने कार के उड़ाए परखच्चे, गंभीर घायल बेटी का पैर फ्रैक्चर

हादसा इतना भीषण था कि कार के आगे वाले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार पिता व पुत्री बुरी तरह फंस गए। आस-पास ग्रामीण व राह चलते लोग मदद को आए। ईएमटी सुनील व पायलट सुरेंद्र ने काफी प्रयास के बाद युवती व पूर्व सरपंच पिता को बाहर निकाला जा सका। तब तक पिता इन्द्रचंद की मृत्यु हो चुकी थी।