जोधपुर

Jojdhpur: पूर्व सरपंच की दर्दनाक मौत, ट्रक ने कार के उड़ाए परखच्चे, गंभीर घायल बेटी का पैर फ्रैक्चर

Truck Hit Car: तेज रफ्तार ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत में पूर्व सरपंच-अधिवक्ता की दर्दनाक मौत हो गई जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Nov 21, 2025

ट्रक से भिड़ंत के बाद क्षतिग्रस्त अधिवक्ता व पूर्व सरपंच की कार (फोटो: पत्रिका)

Former Sarpanch Died In Road Accident: जोधपुर के खेड़ापा थानान्तर्गत एनएच-62 नागौर हाईवे पर बावड़ी से आगे पूनियों की बासनी फांटा के पास गुरुवार दोपहर तेज रफ्तार और लापरवाही से आए ट्रक और कार की भिड़ंत से कार में सवार पूर्व सरपंच अधिवक्ता की मृत्यु और पुत्री घायल हो गई।

थानाधिकारी लाखाराम ने बताया कि नागौर जिले में फड़ोद गांव निवासी पूर्व सरपंच और अधिवक्ता इन्द्रचंद (52) पुत्र सहदेवराम जाट दोपहर 3.30 बजे अपनी पुत्री प्रियंका के साथ कार में जोधपुर से नागौर जा रहे थे। बावड़ी से चार किमी आगे पूनियों की बासनी फांटा के पास पहुंचे तो नागौर से जोधपुर आ रही ट्रक से कार की भिड़ंत हो गई।

हादसा इतना भीषण था कि कार के आगे वाले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार पिता व पुत्री बुरी तरह फंस गए। आस-पास ग्रामीण व राह चलते लोग मदद को आए। ईएमटी सुनील व पायलट सुरेंद्र ने काफी प्रयास के बाद युवती व पूर्व सरपंच पिता को बाहर निकाला जा सका। तब तक पिता इन्द्रचंद की मृत्यु हो चुकी थी।

गंभीर हालत में पुत्री को बावड़ी के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रैफर किया गया। जांच में उनके पांव में फ्रैक्चर होने का पता लगा। उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। परिजन के बावड़ी पहुंचने पर कार्रवाई के बाद शव परिजन को सौंपा गया।

पुलिस का कहना है कि इन्द्रचन्द जाट फड़ोद गांव के पूर्व सरपंच थे। साथ ही अधिवक्ता भी थे। वे नागौर में परिवहन विभाग से जुड़े मामालों के अधिवक्ता थे। हादसे की सूचना से अधिवक्ता व ग्रामीणों में शोक व्याप्त हो गया।

Rajasthan : श्मशान घाट में अस्थियां लेने पहुंचे परिजन हुए हैरान, चिता की राख में मिली तांत्रिक सामग्री
भरतपुर
image

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jojdhpur: पूर्व सरपंच की दर्दनाक मौत, ट्रक ने कार के उड़ाए परखच्चे, गंभीर घायल बेटी का पैर फ्रैक्चर

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

