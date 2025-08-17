Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! इस योजना के जरिए टिकट बुक करने पर मिल सकती हैं 20% की छूट

ट्रेनों में भीड़भाड़ से बचने, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित करने सहित अन्य ट्रेनों का दोनों तरफ से उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम जोधपुर मंडल के पीआरएस सिस्टम में अपडेट की जा चुकी है।

जोधपुर

kamlesh sharma

Aug 17, 2025

Indian Railways
File Picture: Patrika

जोधपुर। ट्रेनों में भीड़भाड़ से बचने, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित करने सहित अन्य ट्रेनों का दोनों तरफ से उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम जोधपुर मंडल के पीआरएस सिस्टम में अपडेट की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि दीपावली व त्योहारी सीजन में घर जाकर लौटने वाले सैनिकों, कर्मचारियों और एक से दूसरे राज्यों में आवगमन करने वाले रेलयात्रियों के लिए यह योजना रेलवे का दीपावली पर तोहफे के रूप में देखी जा रही है। जोधपुर मंडल डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, स्कीम के तहत यात्री को आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर किराया में 20 प्रतिशत छूट मिलेगी।

13 अक्टूबर से एक दिसंबर तक योजना

सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि जाने की यात्रा 13 से 26 अक्टूबर के बीच होनी चाहिए। वहीं वापसी की यात्रा 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच होनी जरूरी है। यह स्कीम सभी ट्रेनों (लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों को छोड़कर) में लागू की जा रही है।

कहां तक पहुंचा पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का काम? अजमेर से बीकानेर के बीच कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती
अजमेर
Pushkar-Merta Railway Line

क्यों लाया गया यह ऑफर ?

दिवाली और छठ के दौरान लाखों लोग अपने गांव-शहर लौटते हैं। ऐसे में रेलवे पर यात्रियों का दबाव पड़ता है। त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एडवांस में टिकट बुक कराकर यात्रा कराने का एक प्रयोग किया गया है, ताकि यात्रियों का सफर आराम से हो सके।

यात्री को रखना होगा ध्यान

-स्कीम में छूट वाले पास, कूपन और पीटीओ मान्य नहीं होंगे।

-यह सुविधा दोनों तरफ की कंफर्म टिकट पर ही उपलब्ध होगी।

-टिकट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

-रिफंड की कोई सुविधा नहीं, न कोई ऑफर मान्य होगा।

-यात्रा के दोनों टिकट (आवागमन) एक ही समय एक ही माध्यम से बुक कराने होंगे।

17 Aug 2025 04:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! इस योजना के जरिए टिकट बुक करने पर मिल सकती हैं 20% की छूट

