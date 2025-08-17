रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! इस योजना के जरिए टिकट बुक करने पर मिल सकती हैं 20% की छूट

जोधपुर। ट्रेनों में भीड़भाड़ से बचने, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित करने सहित अन्य ट्रेनों का दोनों तरफ से उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम जोधपुर मंडल के पीआरएस सिस्टम में अपडेट की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि दीपावली व त्योहारी सीजन में घर जाकर लौटने वाले सैनिकों, कर्मचारियों और एक से दूसरे राज्यों में आवगमन करने वाले रेलयात्रियों के लिए यह योजना रेलवे का दीपावली पर तोहफे के रूप में देखी जा रही है। जोधपुर मंडल डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, स्कीम के तहत यात्री को आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर किराया में 20 प्रतिशत छूट मिलेगी।