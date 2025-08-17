रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! इस योजना के जरिए टिकट बुक करने पर मिल सकती हैं 20% की छूट

जोधपुर। ट्रेनों में भीड़भाड़ से बचने, परेशानी मुक्त बुकिंग सुनिश्चित करने सहित अन्य ट्रेनों का दोनों तरफ से उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम जोधपुर मंडल के पीआरएस सिस्टम में अपडेट की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि दीपावली व त्योहारी सीजन में घर जाकर लौटने वाले सैनिकों, कर्मचारियों और एक से दूसरे राज्यों में आवगमन करने वाले रेलयात्रियों के लिए यह योजना रेलवे का दीपावली पर तोहफे के रूप में देखी जा रही है। जोधपुर मंडल डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, स्कीम के तहत यात्री को आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर किराया में 20 प्रतिशत छूट मिलेगी।
सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि जाने की यात्रा 13 से 26 अक्टूबर के बीच होनी चाहिए। वहीं वापसी की यात्रा 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच होनी जरूरी है। यह स्कीम सभी ट्रेनों (लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों को छोड़कर) में लागू की जा रही है।
दिवाली और छठ के दौरान लाखों लोग अपने गांव-शहर लौटते हैं। ऐसे में रेलवे पर यात्रियों का दबाव पड़ता है। त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एडवांस में टिकट बुक कराकर यात्रा कराने का एक प्रयोग किया गया है, ताकि यात्रियों का सफर आराम से हो सके।
-स्कीम में छूट वाले पास, कूपन और पीटीओ मान्य नहीं होंगे।
-यह सुविधा दोनों तरफ की कंफर्म टिकट पर ही उपलब्ध होगी।
-टिकट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
-रिफंड की कोई सुविधा नहीं, न कोई ऑफर मान्य होगा।
-यात्रा के दोनों टिकट (आवागमन) एक ही समय एक ही माध्यम से बुक कराने होंगे।