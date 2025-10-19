Jaisalmer Bus Fire: एक झुलसा मरीज अहमदाबाद शिफ्ट, वेंटिलेटर पर जिंदगी-मौत से लड़ रहे तीन, अब तक 24 मौतें

अस्पताल परिसर में मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि यह अत्यंत हृदय विदारक घटना है। जिस दुखद घटना में 24 लोगों का जीवन समाप्त हो गया और अभी भी लगभग नौ लोग संघर्ष कर रहे हैं, वह हम सबके लिए अत्यंत दुख की घड़ी है। घटना की जानकारी मिलते ही शाम 4 बजे से निरंतर प्रशासन जैसलमेर और जोधपुर, दोनों कलक्टर्स से बातचीत कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। शेखावत ने कहा कि आर्थिक सहायता देना दूसरा या तीसरा कदम है। पहला कदम यह होना चाहिए कि हम सब मिलकर दिवंगतों के लिए प्रार्थना करें, उनके परिजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करें।