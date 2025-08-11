Rajasthan News: राजस्थान के इस जिले में आम जनता को लगा झटका, बंद हुआ लो फ्लोर बसों का संचालन

पब्लिक की सुविधा के लिए इन बसों का संचालन किया जाना चाहिए। इसके लिए राशि राज्य सरकार दे रही है, लेकिन अधिकारी पिछले करीब छह महीने से सरकार से मिली हुई राशि का भुगतान भी नहीं कर रहे। जबकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, कलक्टर से बसों के नए रूट शुरू करने की मांग कर रहे हैं,लेकिन यहां तो पूर्व में चल रही बसों का भी भुगतान नहीं कर बंद किया जा रहा है।