JDA चलाएगा अभियान, बकाया लीज राशि पर 100% ब्याज माफ-पट्टों पर मिलेगी इतनी छूट

लीज राशि में बड़ी राहत: वर्ष 2025-26 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। फ्री होल्ड पट्टा के लिए 10 वर्ष की लीज राशि अग्रिम जमा करने पर 60 प्रतिशत छूट और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आठ वर्ष की राशि अग्रिम जमा करने पर भी 60 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।