Jeera Mandi Bhav: मंडी में इतना महंगा हुआ जीरा, सोने की कीमत टूटी, जानिए आज के भाव

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में गुरुवार को मसाला फसल जीरा में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए की तेजी दर्ज की गई। वहीं, सुस्त ग्राहकी के चलते अन्य कृषि जिंस के भाव समान रहे। सर्राफा बाजार में सोने के भावों में गिरावट रही, जबकि चांदी के भाव स्थित रहे। सोने के भाव में प्रति दस ग्राम 1000 रुपए गिरावट दर्ज की गई।
अनाज भाव : ग्वारगम 8750- 8800, ग्वार डिलीवरी 4600-4800, ग्वार लोकल 4300-4500, मूंग 3500-7700, मोठ 4200-4700, चना 5350-5400, सरसों 8500-9500, रायड़ा 6300-6600, काला तिल 9000-11500, तारामीरा 5100-5200, मतीराबीज 16000-18000, गेहूं 2700-3500, ज्वार 2500-2800, बाजरा 2500-2800, जौ 2500-2510 व मक्की 2400-2600 रुपए प्रति क्विंटल।
दलहन: दाल चना 7000-7400, मूंग मोगर 9300-9900, मूंग दाल 8500-10000, उड़द दाल 9000-9500, उड़द मोगर 9300-10500, काबली चना 8000-12000, मोठ मोगर 8000-8300, अरहर दाल 8700-11500, मसूर मल्का 7300-7500, काला मसूर 6900-7400 व मौसमी चना 6800-7300 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 8000-11000, धनिया दाल 7500-9000, हल्दी निजामाबाद 14000-15000, हल्दी सांगली 16000-17000, मैथी 4800-5300, सिंघाड़ा 18000-28000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 35000-36000 व गोटा 34000-37000 रुपए प्रति क्विंटल।
चीनी : 4300-4600 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)।
गुड़ : 4300-4700 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 670, शक्ति 665, डेयरी बेस्ट 615, पालीवाल 575, शुभम 600, नमन 625, क्षीर 660 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2310, पोस्टलाइन 2180, सोना 2250, सिटीजन मूंगफली 2410, डायमंड 2520, फॉर्चून 2250, महाकोश 2200, श्रीजी 2180, विभोर 2150, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2350, इंजन मूंगफली फिल्टर 2680, वीर बालक सरसों 2750, सोया लोकल 2080, फोरविन सोयाबीन तेल 2160, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2140 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2140, पॉम ऑयल 2110 व कॉटन सीड ऑयल 2180-2220 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 17000-20550, ईसबगोल 8325-12575, सौंफ 6500-8500, धनिया 6000-7050, मैथी 4000-4900, पीली सरसों 8000-8500, रायड़ा 5600-5945, मूंग 4500-7575, मोठ 3300-4100 व ग्वार 4200-4500 रुपए प्रति क्विंटल।
स्टैंडर्ड सोना 1,23,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,22,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 1,52,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 1,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 6.50 बजे)
