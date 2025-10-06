पत्रिका पैट्रन में आर्ट्स वीक : ‘ऊंट एक की-स्टोन स्पीशीज और जीवित धरोहर का प्रतीक’

जोधपुर। राजस्थान पत्रिका समूह कला के संवर्धन के लिए वर्षों से योगदान दे रहा है। पारंपरिक कला और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए पत्रिका हर संभव प्रयास करता है। इसी कड़ी में इस बार पत्रिका पैट्रन में पाटी की ओर से नवाचार किया जा रहा है। जोधपुर आर्ट्स वीक में पत्रिका पैट्रन होना उसी दिशा में एक कदम है। शुक्रवार को जोधपुर आर्ट्स वीक में पत्रिका के सहयोग से विशेष पैनल चर्चा ‘पशुपालक धरोहर आज : राजस्थान से सोमालिया तक’ आयोजित की गई।