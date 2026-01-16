जोधपुर में बस के नीचे सोया युवक, चालक ने ऊपर से निकाली, तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत

Jodhpur News: जोधपुर जिले में सर्द रात से बचने की कोशिश एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गई। बीजेएस क्षेत्र की नट कॉलोनी स्थित रेलवे फाटक के पास खड़ी एक निजी बस के नीचे सो रहे युवक की बस स्टार्ट होने पर टायर के नीचे आने से मौत हो गई। हादसे से इलाके में सनसनी फैल गई।