जोधपुर

जोधपुर में बस के नीचे सोया युवक, चालक ने ऊपर से निकाली, तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत

सर्द रात से बचने के लिए एक युवक को खड़ी बस के नीचे सोना जानलेवा बन गया। बीजेएस की नट कॉलोनी की रेलवे फाटक के पास चालक ने खड़ी निजी बस स्टार्ट की तो युवक टायर के नीचे आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

जोधपुर

image

Arvind Rao

Jan 16, 2026

Jodhpur BJS Nat Colony

बस के नीचे सो रहे युवक की मौत (फोटो-एआई)

Jodhpur News: जोधपुर जिले में सर्द रात से बचने की कोशिश एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गई। बीजेएस क्षेत्र की नट कॉलोनी स्थित रेलवे फाटक के पास खड़ी एक निजी बस के नीचे सो रहे युवक की बस स्टार्ट होने पर टायर के नीचे आने से मौत हो गई। हादसे से इलाके में सनसनी फैल गई।

महामंदिर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि मृतक की पहचान रामासनी गांव निवासी 26 वर्षीय आसुराम मेघवाल के रूप में हुई है। वह खेती का काम करता था और दो दिन पहले ही अपने गांव से जोधपुर आया था।

कड़ाके की ठंड से बचने के लिए वह रात के समय नट कॉलोनी रेलवे फाटक के पास खड़ी निजी बस के नीचे सो गया। उस समय बस चालक और खलासी को युवक के नीचे सोने की जानकारी नहीं थी।

चालक ने बस स्टार्ट की और आगे-पीछे किया

देर रात चालक ने बस स्टार्ट की और उसे थोड़ा आगे-पीछे किया। इसी दौरान बस के नीचे सोया आसुराम टायर की चपेट में आ गया और बस का टायर उसके ऊपर से निकल गया।

युवक की चीख-पुकार सुनकर चालक ने तुरंत बस रोकी। नीचे झांककर देखा तो युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा था। आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई।

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

सूचना मिलते ही महामंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

घटना के बाद बस को जब्त कर लिया गया है और चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक सर्दी से बचने के लिए बस के नीचे सोया था, जो उसके लिए घातक साबित हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में बस के नीचे सोया युवक, चालक ने ऊपर से निकाली, तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत

