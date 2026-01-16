जोधपुर में बस के नीचे सोया युवक, चालक ने ऊपर से निकाली, तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत

बस के नीचे सो रहे युवक की मौत (फोटो-एआई)
Jodhpur News: जोधपुर जिले में सर्द रात से बचने की कोशिश एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गई। बीजेएस क्षेत्र की नट कॉलोनी स्थित रेलवे फाटक के पास खड़ी एक निजी बस के नीचे सो रहे युवक की बस स्टार्ट होने पर टायर के नीचे आने से मौत हो गई। हादसे से इलाके में सनसनी फैल गई।
महामंदिर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि मृतक की पहचान रामासनी गांव निवासी 26 वर्षीय आसुराम मेघवाल के रूप में हुई है। वह खेती का काम करता था और दो दिन पहले ही अपने गांव से जोधपुर आया था।
कड़ाके की ठंड से बचने के लिए वह रात के समय नट कॉलोनी रेलवे फाटक के पास खड़ी निजी बस के नीचे सो गया। उस समय बस चालक और खलासी को युवक के नीचे सोने की जानकारी नहीं थी।
देर रात चालक ने बस स्टार्ट की और उसे थोड़ा आगे-पीछे किया। इसी दौरान बस के नीचे सोया आसुराम टायर की चपेट में आ गया और बस का टायर उसके ऊपर से निकल गया।
युवक की चीख-पुकार सुनकर चालक ने तुरंत बस रोकी। नीचे झांककर देखा तो युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा था। आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना मिलते ही महामंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
घटना के बाद बस को जब्त कर लिया गया है और चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक सर्दी से बचने के लिए बस के नीचे सोया था, जो उसके लिए घातक साबित हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
