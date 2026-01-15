Jodhpur Accident: जिस घर से खरीदी सरसों, उसी परिवार के मासूम को पिकअप से कुचला, जानें पूरा मामला

मकान के गेट के पास चंपाराम का ढाई वर्षीय पोता खेल रहा था, जो पिकअप की चपेट में आ गया। मासूम के चिल्लाने पर चालक ने वाहन रोका। परिजन बच्चे को बावड़ी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।