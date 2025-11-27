Patrika LogoSwitch to English

सीकर

सीकर में तेज रफ्तार का कहर; पिकअप और टेंपो में जोरदार भिड़ंत, तीन लोगों की मौत

Sikar Road Accident : श्रीमाधोपुर कस्बे के बाइपास रोड पर गुरुवार दोपहर हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार पिकअप और टेंपो आमने-सामने भिड़ गए।

सीकर

image

kamlesh sharma

Nov 27, 2025

फोटो पत्रिका

सीकर। जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के बाइपास रोड पर गुरुवार दोपहर हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार पिकअप और टेंपो आमने-सामने भिड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए। पिकअप का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) श्रीमाधोपुर लाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद तीनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सुनील बिजारणियां, प्रदीप चौहान और ओमप्रकाश ऐचरा के रूप में हुई है। तीनों अपने-अपने काम से कहीं जा रहे थे कि बीच रास्ते यह हादसा हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

तेज रफ्तार का कहर

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिकअप तेज रफ्तार में थी और मोड़ के पास नियंत्रण खो बैठी, जिससे टेंपो सीधे उसकी चपेट में आ गया। टक्कर लगते ही जोरदार धमाका हुआ और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पिकअप ड्राइवर फरार

हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। पिकअप में भरे पशु आहार के कुछ कट्टे भी सड़क पर बिखर गए।

Updated on:

27 Nov 2025 04:03 pm

Published on:

27 Nov 2025 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर में तेज रफ्तार का कहर; पिकअप और टेंपो में जोरदार भिड़ंत, तीन लोगों की मौत

सीकर

राजस्थान न्यूज़

