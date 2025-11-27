सीकर में तेज रफ्तार का कहर; पिकअप और टेंपो में जोरदार भिड़ंत, तीन लोगों की मौत

हादसे की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) श्रीमाधोपुर लाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद तीनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सुनील बिजारणियां, प्रदीप चौहान और ओमप्रकाश ऐचरा के रूप में हुई है। तीनों अपने-अपने काम से कहीं जा रहे थे कि बीच रास्ते यह हादसा हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।