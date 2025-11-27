सीकर में तेज रफ्तार का कहर; पिकअप और टेंपो में जोरदार भिड़ंत, तीन लोगों की मौत

फोटो पत्रिका
सीकर। जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के बाइपास रोड पर गुरुवार दोपहर हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार पिकअप और टेंपो आमने-सामने भिड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए। पिकअप का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे की सूचना पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) श्रीमाधोपुर लाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद तीनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सुनील बिजारणियां, प्रदीप चौहान और ओमप्रकाश ऐचरा के रूप में हुई है। तीनों अपने-अपने काम से कहीं जा रहे थे कि बीच रास्ते यह हादसा हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि पिकअप तेज रफ्तार में थी और मोड़ के पास नियंत्रण खो बैठी, जिससे टेंपो सीधे उसकी चपेट में आ गया। टक्कर लगते ही जोरदार धमाका हुआ और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। पिकअप में भरे पशु आहार के कुछ कट्टे भी सड़क पर बिखर गए।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग