जोधपुर में रोज बिकते हैं पचहत्तर हजार से ज्यादा मिर्ची बड़े

जोधपुर.आज फास्ट फूड ( fast food ) के इस दौर में कुछ ट्रेडिशनल डलीशियस डिशेज ( Traditional food of jodhpur ) एेसी हैं कि फास्ट फूड भी मुकाबला नहीं कर सकता। जोधपुर का एेसा ही परंपरागत सर्वलोकप्रिय व्यंजन ( traditional cosmopolitan dishes ) है मिर्ची बड़ा ( mirch bada )। जोधपुर का मिर्ची बड़ा दुनिया भर में मशहूर ( famous all over the world ) है।