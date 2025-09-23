25 सितंबर को चलेगी जोधपुर-दिल्ली कैंट वन्दे भारत, ट्रायल में 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

जोधपुर से दिल्ली कैंट चलने वाली वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 2 दिन बाद 25 सितंबर को होगा। उद्घाटन फेरे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांसवाड़ा प्रवास के दौरान वर्चुअली हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट जाएगी। ट्रेन जोधपुर से दिल्ली कैंट का सफर 8 घंटे में पूरा करेगी। वहीं चार घंटे में यह ट्रेन जयपुर पहुंचा देगी। ट्रेन के नियमित संचालन का शेड्यूल अब जारी होगा।