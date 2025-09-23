Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

25 सितंबर को चलेगी जोधपुर-दिल्ली कैंट वन्दे भारत, ट्रायल में 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

Vande Bharat Train : बहुप्रतीक्षित सेमी हाई स्पीड जोधपुर-दिल्ली कैंट वन्दे भारत एक्सप्रेस 2 दिन बाद पटरी पर आ जाएगी। ट्रायल में 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी।

जोधपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 23, 2025

Jodhpur Delhi Cantt Vande Bharat train to run on 25 September 110 KMPH Speed in trial
फाइल फोटो पत्रिका

Vande Bharat Train : बहुप्रतीक्षित सेमी हाई स्पीड वन्दे भारत एक्सप्रेस 2 दिन बाद पटरी पर आ जाएगी। इससे पहले सोमवार को वन्दे भारत ट्रेन का जोधपुर से नावां सिटी तक स्पीड ट्रायल किया गया। जिसमें 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल हुआ।

रेलवे प्रबंधन ने बताया

रेलवे प्रबंधन की ओर से ट्रेन सुबह 5.25 बजे रवाना हुई और तीन घंटे बाद करीब 8.25 बजे नावां सिटी पहुंच गई। इसी प्रकार वापसी में करीब 25 मिनट बाद ट्रेन सुबह 8.50 बजे जोधपुर के लिए रवाना हो गई, जो 11.50 बजे जोधपुर पहुंच गई। इस दौरान, ट्रेन का स्टाफ साथ था।

ये भी पढ़ें

रेलवे का नया फैसला, जयपुर के रास्ते चलेगी जोधपुर-मऊ वीकली स्पेशल ट्रेन, रानीखेत एक्सप्रेस पर अपडेट
जयपुर
Railway New Decision Jodhpur Mau Weekly Special Train will run via Jaipur Ranikhet Express Update

25 से होगा संचालन, पीएम मोदी दिखाएंगे वर्चुअली हरी झण्डी

जोधपुर से दिल्ली कैंट चलने वाली वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 2 दिन बाद 25 सितंबर को होगा। उद्घाटन फेरे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांसवाड़ा प्रवास के दौरान वर्चुअली हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट जाएगी। ट्रेन जोधपुर से दिल्ली कैंट का सफर 8 घंटे में पूरा करेगी। वहीं चार घंटे में यह ट्रेन जयपुर पहुंचा देगी। ट्रेन के नियमित संचालन का शेड्यूल अब जारी होगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, प्रतिबंध के बीच 4527 प्रधानाचार्यों के तबादले
जयपुर
Rajasthan Education Department takes Big Decision 4527 Principals Transfers amid Restrictions

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 10:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / 25 सितंबर को चलेगी जोधपुर-दिल्ली कैंट वन्दे भारत, ट्रायल में 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.