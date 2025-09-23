रेलवे का नया फैसला, जयपुर के रास्ते चलेगी जोधपुर-मऊ वीकली स्पेशल ट्रेन, रानीखेत एक्सप्रेस पर अपडेट

Railway New Decision : त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर से मऊ के बीच एक वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि यह ट्रेन वाया जयपुर होकर संचालित होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जोधपुर-मऊ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर से 30 नवंबर तक (10 ट्रिप) जोधपुर से हर रविवार को रवाना होगी।
वहीं, मऊ-जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 सितंबर से 2 दिसंबर तक (10 ट्रिप) मऊ से हर मंगलवार को चलेगी। आवाजाही के दौरान यह ट्रेन गोटन, मेड़ता रोड, रेन, डेगाना, मकराना, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महवा रोड, खेड़ली, नदबई, भरतपुर समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
जोधपुर मंडल के गच्छीपुरा-डेगाना स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के चलते जोधपुर-जयपुर ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार छह अक्टूबर को जोधपुर-जयपुर ट्रेन जोधपुर से अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से रवाना होगी। ऐसे में यह ट्रेन जयपुर भी देरी से ही पहुंचेगी।
भगत की कोठी-लूनी जंक्शन रेलखंड के लूनी-हनवंत-सालावास स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ब्लॉक के कारण मंगलवार को रानीखेत एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 15014 काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस मंगलवार को परिवर्तित मार्ग फुलेरा-डेगाना-मेड़ता रोड जोधपुर होकर संचालित होगी। गाड़ी संख्या 74839 भगत की कोठी-बाड़मेर डेमो मंगलवार को भगत की कोठी से अपने निधर्धारित समय से एक घंटा 40 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी।
गाड़ी संख्या 14887, एक्सप्रेस ऋषिकेश-बाड़मेर मंगलवार को बीकानेर-जोधपुर स्टेशनों के बीच डेढ़ घंटे और गाड़ी संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस खबरमती से 23 सितंबर को रवाना होगी। वह मारवाड जंक्शन जोधपुर स्टेशनों के बीच एक घंटे रेगुलेट रहेगी।