Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

रेलवे का नया फैसला, जयपुर के रास्ते चलेगी जोधपुर-मऊ वीकली स्पेशल ट्रेन, रानीखेत एक्सप्रेस पर अपडेट

Railway New Decision : त्योहारी सीजन में रेलवे का नया फैसला। जयपुर के रास्ते चलेगी जोधपुर-मऊ वीकली स्पेशल ट्रेन। रानीखेत एक्सप्रेस पर आज का अपडेट।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 23, 2025

Railway New Decision Jodhpur Mau Weekly Special Train will run via Jaipur Ranikhet Express Update
फाइल फोटो पत्रिका

Railway New Decision : त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर से मऊ के बीच एक वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि यह ट्रेन वाया जयपुर होकर संचालित होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जोधपुर-मऊ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर से 30 नवंबर तक (10 ट्रिप) जोधपुर से हर रविवार को रवाना होगी।

वहीं, मऊ-जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 सितंबर से 2 दिसंबर तक (10 ट्रिप) मऊ से हर मंगलवार को चलेगी। आवाजाही के दौरान यह ट्रेन गोटन, मेड़ता रोड, रेन, डेगाना, मकराना, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महवा रोड, खेड़ली, नदबई, भरतपुर समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिक को सरकारी नौकरी में दो बार आरक्षण नहीं
जयपुर
Rajasthan High Court Big decision Ex Army Servicemen will not be given two reservations in government jobs

एक घंटे की देरी से चलेगी ट्रेन

जोधपुर मंडल के गच्छीपुरा-डेगाना स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के चलते जोधपुर-जयपुर ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार छह अक्टूबर को जोधपुर-जयपुर ट्रेन जोधपुर से अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से रवाना होगी। ऐसे में यह ट्रेन जयपुर भी देरी से ही पहुंचेगी।

रानीखेत एक्सप्रेस आज वाया डेगाना-मेड़ता जोधपुर आएगी

भगत की कोठी-लूनी जंक्शन रेलखंड के लूनी-हनवंत-सालावास स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ब्लॉक के कारण मंगलवार को रानीखेत एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 15014 काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस मंगलवार को परिवर्तित मार्ग फुलेरा-डेगाना-मेड़ता रोड जोधपुर होकर संचालित होगी। गाड़ी संख्या 74839 भगत की कोठी-बाड़मेर डेमो मंगलवार को भगत की कोठी से अपने निधर्धारित समय से एक घंटा 40 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी।

गाड़ी संख्या 14887, एक्सप्रेस ऋषिकेश-बाड़मेर मंगलवार को बीकानेर-जोधपुर स्टेशनों के बीच डेढ़ घंटे और गाड़ी संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस खबरमती से 23 सितंबर को रवाना होगी। वह मारवाड जंक्शन जोधपुर स्टेशनों के बीच एक घंटे रेगुलेट रहेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, प्रतिबंध के बीच 4527 प्रधानाचार्यों के तबादले
जयपुर
Rajasthan Education Department takes Big Decision 4527 Principals Transfers amid Restrictions

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 10:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / रेलवे का नया फैसला, जयपुर के रास्ते चलेगी जोधपुर-मऊ वीकली स्पेशल ट्रेन, रानीखेत एक्सप्रेस पर अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.