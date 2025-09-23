रेलवे का नया फैसला, जयपुर के रास्ते चलेगी जोधपुर-मऊ वीकली स्पेशल ट्रेन, रानीखेत एक्सप्रेस पर अपडेट

भगत की कोठी-लूनी जंक्शन रेलखंड के लूनी-हनवंत-सालावास स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ब्लॉक के कारण मंगलवार को रानीखेत एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 15014 काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस मंगलवार को परिवर्तित मार्ग फुलेरा-डेगाना-मेड़ता रोड जोधपुर होकर संचालित होगी। गाड़ी संख्या 74839 भगत की कोठी-बाड़मेर डेमो मंगलवार को भगत की कोठी से अपने निधर्धारित समय से एक घंटा 40 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी।