जोधपुर से बड़ी खबर: 15 लाख घूस लेने के मामले में 2 अधिकारियों को 4 साल की जेल, ज्वेलर्स चंद्रप्रकाश कट्टा दोषमुक्त



यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब सीबीआई ने साल 2015 में आरोपियों को सोजती गेट स्थित ज्वेलर्स शोरूम से गिरफ्तार किया। जांच में यह सामने आया कि राशि सीधे रिश्वत के रूप में ली गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर सख्ती आवश्यक है। यह फैसला उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कानून के हाथ लंबा होते हैं।