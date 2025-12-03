Jodhpur: वकील-पुलिस विवाद में कौन जीता, SHO और सिपाही पर हुआ एक्शन, लेकिन पुलिस के बीच ये मैसेज होता रहा वायरल

उधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसएचओ हमीर भाटी पक्ष की ओर से वैसे तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कई पुलिसकर्मियों के फोन स्टेटस पर हमीर भाटी की फोटो और उस पर लिखा मैसेज वायरल हो रहा है। उस पर लिखा है कि स्वाभिमानी हमीर हठ… क्या हार में, क्या जीत में, किंचित में भयभीत नहीं… कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, वह भी सही, ये भी सही….। एसएचओ की फोटो के साथ यह मैसेज मंगलवार को पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि हमीर भाटी या पुलिस पक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आया।