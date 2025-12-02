SIR Jaipur: 100% डिजिटाइजेशन होने पर SDM ने BLO’s को दी शानदार पार्टी, खुद भी जमकर नाचे, वीडियो वायरल

एसआईआर जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक.-आर्थिक डेटा जुटाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लगातार राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटाइजेशन की अंतिम तिथि को 11 दिसंबर तक बढ़ाया है, लेकिन चौमूं ने तय समय से काफी पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि दिल्ली में संसद में विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रहा है। उधर उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने चौमूं की इस शानदार उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर खरा उतरने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि चौमूं ने यह सुनिश्चित किया कि जमीन पर काम पूरी सटीकता और गति के साथ पूरा हो। उन्होंने इस सफलता का पूरा श्रेय बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजर्स की असाधारण मेहनत और प्रतिबद्धता को दिया।