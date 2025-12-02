SIR Jaipur: 100% डिजिटाइजेशन होने पर SDM ने BLO’s को दी शानदार पार्टी, खुद भी जमकर नाचे, वीडियो वायरल

Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

SIR Project Success Celebration: उन्होंने कहा कि चौमूं ने यह सुनिश्चित किया कि जमीन पर काम पूरी सटीकता और गति के साथ पूरा हो। उन्होंने इस सफलता का पूरा श्रेय बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजर्स की असाधारण मेहनत और प्रतिबद्धता को दिया।

Jayant Sharma

Dec 02, 2025

बीएलओ और सहयोगियों के साथ डीजे पार्टी में थिरकते एसडीएम और अन्य अफसर, फोटो - पत्रिका

SIR News: जहां एक ओर देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी एसआईआर परियोजना को लेकर संसद में तीखी बहस हो रही है और विपक्ष डेटा की सटीकता पर सवाल उठाते हुए हंगामा कर रहा है, वहीं राजस्थान के चौमूं उपखंड ने रिकॉर्ड समय में यह जटिल कार्य 100 प्रतिशत पूरा करके एक नजीर पेश की है। जयपुर जिले में चौमूं विधानसभा इस कार्य को सबसे पहले पूरा करने वाला क्षेत्र बन गया है।

संसद में एसआईआर पर हंगामा, चौमूं में शानदार परफॉर्मेंस

एसआईआर जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक.-आर्थिक डेटा जुटाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लगातार राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटाइजेशन की अंतिम तिथि को 11 दिसंबर तक बढ़ाया है, लेकिन चौमूं ने तय समय से काफी पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि दिल्ली में संसद में विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रहा है। उधर उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने चौमूं की इस शानदार उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर खरा उतरने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि चौमूं ने यह सुनिश्चित किया कि जमीन पर काम पूरी सटीकता और गति के साथ पूरा हो। उन्होंने इस सफलता का पूरा श्रेय बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजर्स की असाधारण मेहनत और प्रतिबद्धता को दिया।

मेहनत का अनूठा ईनाम, डीजे और रात्रिभोज

इस बड़ी सफलता का जश्न चौमूं प्रशासन ने एक अनूठे तरीके से मनाया। एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने सभी बीएलओ और सुपरवाइजर्स के लिए एक विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया। यह जश्न केवल औपचारिक धन्यवाद तक सीमित नहीं रहा। कड़ी मेहनत और लंबे काम के घंटों के बाद, पूरी टीम ने डीजे की धुन पर नाचकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। एसडीएम और उनकी टीम के सदस्य भी नाचते हुए नजर आए, जिसने कर्मचारियों का उत्साह दोगुना कर दिया। डीजे पर थिरकते एसडीएम, बीएलओ और अन्य लोगों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Dec 02, 2025

02 Dec 2025 10:51 am

