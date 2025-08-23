जोधपुर में मां-बेटी की दर्दनाक मौत: 3 साल की मासूम के बाद झुलसी लेक्चरर संजू ने भी तोड़ा दम, गांव में सन्नाटा

Jodhpur News: जोधपुर जिले के डांगियावास थाना क्षेत्र के सरनाडा गांव में शुक्रवार शाम दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां एक मकान में आग लगने से मां-बेटी झुलस गए। घटना में तीन साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मां ने शनिवार को महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह हादसा है, आत्महत्या है या किसी ने जानबूझकर आग लगाई।