Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में मां-बेटी की दर्दनाक मौत: 3 साल की मासूम के बाद झुलसी लेक्चरर संजू ने भी तोड़ा दम, गांव में सन्नाटा

जोधपुर के सरनाडा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। घर में आग लगने से व्याख्याता संजू बिश्नोई (32) और बेटी यशस्वी (3) झुलस गईं। यशस्वी की मौके पर ही मौत, जबकि संजू ने महात्मा गांधी अस्पताल में दम तोड़ा। आग के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है।

जोधपुर

Arvind Rao

Aug 23, 2025

Jodhpur
बेटी और मां की मौत (फोटो- पत्रिका)

Jodhpur News: जोधपुर जिले के डांगियावास थाना क्षेत्र के सरनाडा गांव में शुक्रवार शाम दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां एक मकान में आग लगने से मां-बेटी झुलस गए। घटना में तीन साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मां ने शनिवार को महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह हादसा है, आत्महत्या है या किसी ने जानबूझकर आग लगाई।


थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि शुक्रवार शाम सरनाडा गांव निवासी दिलीप बिश्नोई के मकान से अचानक धुआं निकलता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर से दिलीप की पत्नी संजू बिश्नोई (32) और बेटी यशस्वी (3) को जली हुई हालत में पाया। जांच करने पर पता चला कि यशस्वी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वह जिंदा जल गई थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road Accident: डीडवाना में भीषण सड़क हादसा, पुष्कर दर्शन को जा रहे 4 लोगों की दर्दनाक मौत; SUV के उड़े परखच्चे
नागौर
Didwana-road-accident-2

बर्न यूनिट में भर्ती कराया


वहीं, गंभीर रूप से झुलसी संजू को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। उसे बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने अंतिम सांस ली। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर होने के कारण बयान देने के लिए भी अनफिट बताया था। देर रात तक न तो पीहर पक्ष और न ही ससुराल पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत पुलिस को दी गई।


फिटकासनी गांव की रहने वाली थी मृतका


संजू मूल रूप से फिटकासनी गांव की रहने वाली थी और वहां राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थी। दस साल पहले उसकी शादी सरनाडा निवासी दिलीप बिश्नोई से हुई थी, जो बीटेक सिविल इंजीनियर है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इस शादी का रिश्ता आमने-सामने (आटा-साटा) में हुआ था। संजू के भाई की शादी दिलीप की बहन से हुई है।


दिलीप गया हुआ था बाहर


घटना के समय घर पर संजू और उसकी बेटी ही मौजूद थे। दिलीप बाहर गया हुआ था, जबकि सास-ससुर मवेशियों के लिए चारा लेने गए थे। ऐसे में आग लगने की असली वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह आत्महत्या थी, हादसा था या किसी ने साजिश के तहत आग लगाई।


फिलहाल, संजू और उसकी मासूम बेटी की मौत से गांव में गमगीन माहौल है। ग्रामीण भी इस दर्दनाक घटना के बाद स्तब्ध हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

राजसमंद में भीषण हादसा: रोडवेज बस और पिकअप में जोरदार भिड़ंत, दोनों ड्राइवरों की मौत, आठ घायल
राजसमंद
Rajsamand accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 12:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में मां-बेटी की दर्दनाक मौत: 3 साल की मासूम के बाद झुलसी लेक्चरर संजू ने भी तोड़ा दम, गांव में सन्नाटा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.