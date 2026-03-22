Rajasthan: निशुल्क टीकाकरण अभियान में बड़ा सुराख, टीके लगाने से चूके बच्चों में मिजल्स का अटैक

स्थिति यह है कि जो वैक्सीन 9 से 12 माह की उम्र में पहली खुराक के रूप में और उसके बाद दूसरे साल में बूस्टर डोज के रूप में दी जानी चाहिए, कई बच्चों को पहली खुराक भी नहीं लगी। जितने भी संक्रमित बच्चे सामने आए हैं, उनमें से अधिकांश की मेडिकल हिस्ट्री में इसका खुलासा हुआ। खास बात यह है कि छह से सात माह के बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। केवल जोधपुर में इस सीजन में अब तक करीब 100 बच्चों को भर्ती करना पड़ा है, जबकि पूरे प्रदेश में यह संख्या 1500 के पार पहुंच चुकी है।