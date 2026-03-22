22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: निशुल्क टीकाकरण अभियान में बड़ा सुराख, टीके लगाने से चूके बच्चों में मिजल्स का अटैक

Rajasthan Health Alert: जोधपुर में मिजल्स के बढ़ते मामलों ने सरकारी टीकाकरण व्यवस्था की खामियां उजागर कर दी हैं। जांच में सामने आया है कि अधिकांश संक्रमित बच्चे समय पर वैक्सीन से वंचित रहे।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 22, 2026

Measles outbreak Rajasthan, Jodhpur measles cases, free vaccination India, child vaccination awareness, measles symptoms kids, Rajasthan health alert, immunization gap India, rural vaccination issues, measles spread India, Ummid Hospital Jodhpur news, child health Rajasthan, vaccine awareness campaign, measles complications children, public health India, Rajasthan medical news

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। सरकार के निशुल्क टीकाकरण अभियान में बड़ा सुराख सामने आया है। मिजल्स का प्रकोप इस सीजन में तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण बच्चों का समय पर टीकाकरण नहीं होना है। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल के शिशु रोग विभाग में पिछले एक-डेढ़ माह में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

95 प्रतिशत बच्चे वैक्सीन से वंचित

500 से ज्यादा नए केस सामने आने और कई बच्चों के गंभीर स्थिति में पहुंचने पर चिकित्सा विशेषज्ञों ने इनकी मेडिकल हिस्ट्री जांची। इसमें सामने आया कि करीब 95 प्रतिशत बच्चे वैक्सीन से वंचित हैं। सरकार की ओर से निशुल्क टीकाकरण उपलब्ध होने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे इससे दूर हैं। इसके लिए ग्रामीण स्तर के चिकित्साकर्मी और अभिभावक दोनों जिम्मेदार हैं। यही वजह है कि मिजल्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

मेडिकल हिस्ट्री में खुलासा

स्थिति यह है कि जो वैक्सीन 9 से 12 माह की उम्र में पहली खुराक के रूप में और उसके बाद दूसरे साल में बूस्टर डोज के रूप में दी जानी चाहिए, कई बच्चों को पहली खुराक भी नहीं लगी। जितने भी संक्रमित बच्चे सामने आए हैं, उनमें से अधिकांश की मेडिकल हिस्ट्री में इसका खुलासा हुआ। खास बात यह है कि छह से सात माह के बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। केवल जोधपुर में इस सीजन में अब तक करीब 100 बच्चों को भर्ती करना पड़ा है, जबकि पूरे प्रदेश में यह संख्या 1500 के पार पहुंच चुकी है।

मिजल्स के आंकड़े

  • जोधपुर शहर में प्रतिदिन 10 से 15 नए केस सामने आ रहे हैं।
  • प्रदेश में 400 से ज्यादा नए मामले रोज दर्ज हो रहे हैं।
  • 1500 से अधिक बच्चों को भर्ती करने की जरूरत पड़ चुकी है।
  • 9 से 12 माह की उम्र में पहली वैक्सीन लगती है।

क्या है मिजल्स बीमारी

मिजल्स एक वायरल संक्रमण है, जो हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों के माध्यम से फैलता है। यदि कोई बच्चा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है या उसके आसपास की हवा में सांस लेता है, तो संक्रमण हो सकता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, जुकाम, आंखों में लालिमा और शरीर पर लाल चकत्ते शामिल हैं। गंभीर स्थिति में यह निमोनिया, डायरिया, कान का संक्रमण और दिमाग में सूजन जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकता है।

एक्सपर्ट व्यू- संक्रामक होने के कारण ज्यादा चिंता

मिजल्स एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, जो कमजोर प्रतिरक्षा वाले बच्चों में गंभीर रूप ले सकती है। इसके बावजूद कई ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां बनी हुई हैं, जिससे बच्चों की जान जोखिम में है। कई छोटे बच्चे आसपास के संक्रमित बच्चों के संपर्क में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं।

  • डॉ. मोहन मकवाना, सीनियर प्रोफेसर व अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का शुभारंभ, CM ने बताया गांवों-वार्डों के विकास का मास्टर प्लान
जयपुर
Rajasthan Diwas 2026, Bhajanlal Sharma news, Rajasthan development scheme, CM Viksit Gram Ward Abhiyan, Rajasthan government योजना, rural development Rajasthan, Jaipur latest news, Rajasthan economy growth, per capita income Rajasthan, village development India, urban ward planning Rajasthan, Rajasthan 2047 vision, employment rural Rajasthan, Rajasthan governance news, Rajasthan breaking news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 02:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: निशुल्क टीकाकरण अभियान में बड़ा सुराख, टीके लगाने से चूके बच्चों में मिजल्स का अटैक

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: बस स्टैंड पर दिनदहाड़े फायरिंग, युवक को गोलियों से भूना…मौत

Youth Shot Dead
जोधपुर

World Forest Day: रेगिस्तान में हरियाली का चमत्कार, ‘ग्रीन वीरों’ ने खड़ा किया 40 हजार पेड़ों का ‘जंगल’

जोधपुर

Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी में तेजी, जानें ताजा भाव

Gold Silver Price in Jaipur
जोधपुर

Relief from Water Crisis : जोधपुर की जनता को जल संकट से मिलेगी बड़ी राहत, जलदाय विभाग के ₹2 करोड़ के कंटीन्जेंसी प्लान को मिली मंजूरी

Jodhpur will get big relief from water crisis Water Supply Department ₹2 crore contingency plan approved
जोधपुर

जोधपुर: एथेनॉल से भरे टैंकर से टकराया ट्रेलर, एक्सप्रेस-वे पर धधकी भीषण आग, धमाकों से दहले लोग

trailer fire accident
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.