राजस्थान के वीरेंद्र सिंह ने बढ़ाया देश का मान, दुनिया की सबसे ऊंची ‘ज्वालामुखी’ चोटी पर गाड़ा झंडा, जानें चुनौतियों को कैसे दी मात? 

राजस्थान के जोधपुर जिले के सेवाला गांव के निवासी वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने विश्व स्तर पर एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसने हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। वीरेंद्र सिंह ने दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में स्थित विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी 'ओजोस डेल सालाडो' (Ojos del Salado) पर सफलतापूर्वक आरोहण कर वहां भारत का राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' और "Incredible India" का ध्वज लहराया है।