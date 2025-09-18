Jodhpur News: अब जोधपुर नगर निगम में 100 वार्ड, कौनसे वार्ड में आएगा आपका घर, यहां देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान के जोधपुर में करीब छह साल बाद दो भागों में बंटा हुआ नगर निगम अब एक होने के साथ ही यहां से भेजे गए वार्डों के परिसीमन ड्राफ्ट पर सरकार ने मुहर लगा दी है। अब जोधपुर शहर में 160 की बजाय 100 वार्ड होंगे। परिसीमन पर मुहर लगने के बाद अब सबसे पहले महापौर की लॉटरी निकाली जाएगी। उसके बाद वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। परिसीमन पर मुहर लगने के बाद अब महापौर के लिए तैयार प्रत्याशियों की धड़कन तेज हो गई है। इस लॉटरी में कई नेताओं की राजनीतिक जमीन भी खिसक सकती है। ऐसे में अब नेताजी अभी से ही गुणा-भाग करने में लगे हुए हैं।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि निगम एक होगा। इस बात का इशारा स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी कई बार दिया। उसके बाद निगम के एरिया का विस्तार किया गया। जोधपुर से चार बार परिसीमन और ड्राफ्ट बनाकर सरकार को भेजा गया। निगम के परिसीमन के फाइनल ड्राफ्ट पर मुहर लगने के बाद अब दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल को पहले महापौर और फिर पार्षदों की लॉटरी का इंतजार है। लॉटरी निकालने के बाद दोनों प्रमुख दल अपने-अपने राजनीतिक दांव-पेंच शुरू करेगी।
परिसीमन पर मुहर लगने के बाद पार्षद अभी से गुणा-भाग में लग गए है। हालांकि लॉटरी निकलने के बाद यह तय होगा कि कौन से वार्ड में पुरुष और कौनसे वार्ड में महिलाएं चुनाव लड़ेेंगी। इससे पहले पार्षद अपने-अपने हिसाब से वार्डों के चयन में लगे हुए है। कई नेताजी ने तो यहां तक प्लानिंग कर ली है कि उनका वार्ड महिला के लिए आरक्षित होता है तो वे अपने घर में से ही महिला उम्मीदवार को चुनाव में उतारेंगे। इसके लिए भी कई पार्षद अपनी पत्नी को लेकर वार्ड में होने वाले विभिन्न सामाजिक कार्यों में शामिल हो रहे है।
गत बोर्ड में दो निगम होने के बाद अब इस बार वापस 100 वार्डों का परिसीमन का खाका तैयार किया गया है। इससे पूर्व में 80-80 वार्ड होने से भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही 160 पार्षद उम्मीदवार होते थे। जबकि इस बार वार्ड 100 हो गए हैं। इसके चलते इस बार दावेदार ज्यादा हैं। जबकि वार्ड कम हैं। पूर्व में पार्षद चुनाव की तैयारी कर रहे कई प्रत्याशी भी इस दौड़ में शामिल हैं।
स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के अनुसार वर्ष 2026 में नगर निगम के चुनाव संभावित है। इसके चलते इस बार भी चुनाव करीब दो माह देरी से होने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते 10 नवंबर के बाद जोधपुर में निगम में प्रशासक लगाया जाएगा। हालांकि गत बोर्ड के गठन में भी परिसीमन को लेकर चुनाव में देरी हुई थी।
तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निगम चुनाव से पहले 65 से 100 वार्ड किए थे। उसके बाद जोधपुर, कोटा और जयपुर में दो-दो निगम बनाए और 80-80 वार्ड किए गए। इसके चलते निगम उत्तर और दक्षिण का परिसीमन किया गया। इससे चुनाव लगभग एक वर्ष बाद हुए। इस दौरान निगम में प्रशासक के रूप में तत्कालीन निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला को नियुक्त किया गया था।
वार्ड 1
अक्षयधाम, सांईधाम, गांधी नगर आवासीय योजना, अंबेडकर कॉलोनी, भूरी बेरी, कालीबेरी, रुपावतों का बेरा, सोढ़ों की ढाणी, पंडेरों की ढाणी, गोपालों की ढाणी, धनारियां जोहड़ बेरा, पटवार प्रशिक्षण केंद्र, खारिया बेरा, गंगाराम जी का बेरा, सोनारों का बेरा, जोगियों का बेरा, मुनमुनजी का बेरा, बेदवाला बस्ती, चौपड़, छतर के नीचे कालीबेरी, कालीबेरी बगीची, मगजी की ढाणी, मोहनलाल जी सांखला का बेरा, सामा का बेरा, धोकली साल, धड़ बेरा, चौपड़।
वार्ड 2
ऊंटों की घाटी, बावरी बस्ती, लक्ष्मण घाटी, लोहार बस्ती, हिंगलाज नगर, भूरटिया, मालियों का राजबाड़ा, भैरू चौक, सुभाष चौक, बकाणीजी का बेरा, उपरी गली, हनुमान जी की सान, गौशाला, गर्ल्स स्कूल, आमा का बाग, व्यापारियों का मोहल्ला, मस्जिद के आस-पास का क्षेत्र, लालजी पहाड़ी, दहीबाखल, रामानंद जी का आश्रम, भैरवेश्वर माता का मंदिर, ऊंटों की घाटी, पानी की टंकी, व्यापार कॉलोनी, सूरसागर महल के आस-पास का क्षेत्र, खरखड़ा बावड़ी का उत्तरी भाग, घोड़ा घाटी।
वार्ड 3
नई भाखरी बास, मनना की बाड़ी, कुरेशी स्कूल, महाराणा प्रताप कॉलोनी, विजय कॉलोनी,भीलावतों का बास, कनावटों का बास, बिछला बास, गोढा बुढियाली बीरा, जय कॉलोनी, सूर्य कॉलोनी, कुत्तों का बाड़ा, झमके का बास, मोलासर, केवडाबेरी, सिराला बीरा महादेव पहाड़ी क्षेत्र, मुलतानजी का चौक, रेडिया फांटा, राजबाग आफिस, सिंधियों की गली, नाथजी का बाग, रुपावतों का बाग, हनुमानगढ़ की बगीची, बड़ी भील बस्ती।
वार्ड 4
ज्वाला विहार आंशिक, पुराना सूथला, दाजीजी की पोल, ठाकुरजी का मंदिर, फिरोज खां कॉलोनी, शिवनाथ नगर, शिक्षक कॉलोनी, हिंगलाज नगर।
वार्ड 5
राधाकृष्ण पुरम, आवासीय परिसर, गोपालबाड़ी, चौपासनी गांव,गली नं. 1 से 10, सुंदर बालाजी का क्षेत्र। स्वामी नाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र, चौखा, गुजराती कॉलोनी, प्रेम विहार, शिक्षक कॉलोनी गली नं. 6 आंशिक, उम्मेद सागर।
वार्ड 6
श्रीराम नगर, सूरज नगर कृष्णा नगर, यूआईटी कॉलोनी, रामदेव नगर, नाकोडा नगर, महावीर पुरम, विजयनगर सर्वप्रथम कॉलोनी मारवाड़ नगर, पीसी टावर के सामने, अस्पताल रोड, चित्रकूट आश्रम फ्रीडम फाइटर कॉलोनी हरिओम नगर।
वार्ड 7
शंकर नगर, वैष्णवनगर, कुलदीप विहार, वैशाली एवेन्यू, रूपनगर प्रथम, रूपनगर द्वितीय, रामकृष्ण नगर, विनायक नगर, मेघनगर, रूपनगर तृतीय, अरिहन्त नगर, आदिनाथ नगर, जानकी श्रीराम नगर, सेक्टर 25, शुभम फार्म के पीछे वाला क्षेत्र, पाल बालाजी के पीछे, गणपति नगर, रामनगर, रूपरजत, श्यामनगर, वैष्णवनगर द्वितीय।
वार्ड 8
गायत्री नगर, मरूधर केसरी नगर, शौभावतों की ढाणी, खोडियार नगर, रतन नगर, वर्धमान नगर, मेघवालों की ढाणी, श्रमिक कॉलोनी, बिहारी बस्ती, जगदम्बा कॉलोनी, बासनी थाना, पुलिस क्षेत्र बासनी द्वितीय फेस का आंशिक भाग, भवानी नगर, रेलवे कॉलोनी, यूआईटी कर्मचारी कॉलोनी, पाल विस्तार, पूनम नगर, अमृत विहार, मुरली नगर, महादेव नगर, चाणक्य नगर।
वार्ड 9
सुभाष नगर, गुलाब नगर, सुभाष नगर विस्तार का आंशिक भाग, प्रेमनगर दिग्विजय नगर, नंदनवन ग्रीन, केशव नगर, एम्स अस्पताल रोड, न्यू पावर हाउस, कुंकुमदीप गार्डन, कृष्णा मारूति एजेंसी, अम्बेडकर वूल मिल, भगवान महावीर हड्डी मिल, जवाहर कॉलोनी, अम्बेडकर कॉलोनी, हड्डी मिल मेघवाल बस्ती, पत्रकार कॉलोनी, नवकार कॉलोनी, श्मशान रोड, काजरी बाउडी, आईटीआई सर्किल तक।
वार्ड 10
खेमे का कुंआ, मिल्कमेन कॉलोनी, लूणी पंचायत समिति के आसपास का सम्पूर्ण क्षेत्र, जेफू खां के मकान के पास, पीएनटी कॉलोनी, सीबीआई कॉलोनी, काजरी, आईटीआई, जी एक्सटेंशन, सुभाष नगर विस्तार आंशिक।
वार्ड 11
राजीव गांधी कॉलोनी, प्रेक्षा हॉस्पीटल के सामने का क्षेत्र, कृष्णा नगर, नरपत नगर, समन्वय नगर, अमृत नगर, ट्रेक्टर एशोसिएशन, कान्ति नगर, अशोक नगर आंशिक, अमर नगर, दुर्गा विहार, मुदित मेंशन के आस-पास का क्षेत्र।
वार्ड 12
चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 21, सेक्टर 21-ई, सेक्टर 11 आंशिक, सेक्टर 12 का क्षेत्र।
वार्ड 13
सेक्टर 19, सेक्टर 19-ई, सेक्टर 20, सेक्टर 20-ई, सेक्टर 23, लालसिंह कॉलोनी, उघान अपार्टमेंट, अशोक उघान के आस-पास का क्षेत्र।
वार्ड 14
सेक्टर 18, सेक्टर 18-ई, सेक्टर 14
वार्ड 15
भट्टी की बावडी, मॉडन टाउन, निराली ढाणी के पीछे, पुरानी जवाई नहर के आस-पास का क्षेत्र सेक्टर 17ई, हरिओम नगर।
वार्ड 16
सेक्टर 16, सेक्टर 15, सेक्टर 8, सेक्टर 17 का क्षेत्र।
वार्ड 17
सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 11 का आंशिक भाग।
वार्ड 18
देवनगर, अशोक नगर आंशिक, प्यारे मोहन चौक आंशिक के आस पास का क्षेत्र, सेक्टर 1 सेक्टर 2, श्याम नगर, एलआईजीएच, नाईयों की बगेची, टीबी अस्पताल, कमला नेहरू नगर अस्पताल, शांतिप्रिय कॉलोनी, राज अस्पताल के आसपास का क्षेत्र, पूर्व एमएलए बिरदमल सिंघवी जी के घर के आस पास का क्षेत्र, कृष्ण मन्दिर के आस पास का क्षेत्र।
वार्ड 19
सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8 का आंशिक क्षेत्र।
वार्ड 20
गजानन्द कॉलोनी, ज्वाला विहार, राजीव गांधी कॉलोनी, सूंथला, श्मशान रोड, झीझा बेरी, राजीव गांधी कॉलोनी, सीताराम जी के मकान के आस-पास का क्षेत्र, अशोक नगर।
वार्ड 21
कमला नेहरू नगर विस्तार तृतीय, आदर्श स्कूल के आस-पास का क्षेत्र, पीएनटी कॉलोनी, महेन्द्र नाथ अरोडा पार्क, माहेश्वरी न्याति भवन के आस-पास का क्षेत्र, ज्योतिनगर चांदणा भाकर, देवी नगर, वैष्णव कॉलोनी, डिंफेंस कॉलोनी, विष्णु कॉलोनी।
वार्ड 22
विकास नगर, आचार्य का मोहल्ला, चामुण्डा कॉलोनी, इन्द्रा कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी, मोमीन कॉलोनी, जोशी कॉलोनी, रावो की बगेची, हरिजन बस्ती, शिव बस्ती, शिव कॉलोनी, तेजा मन्दिर, ब्राहम्ण बस्ती, सेन कॉलोनी।
वार्ड 23
मीरा कॉलोनी, संबोधि धाम, अखेराजजी का तालाब, गुरों का तालाब, श्रीराम कॉलोनी, कन्हैया कॉलोनी, संत धाम, अरिहन्त नगर, गोकुल विहार, महावीर नगर, हुडको क्वार्टर, हुडको चौराहा, दाउकी ढाणी, गणपति नगर, शांतिनाथ नगर, जानकी वल्लभ मन्दिर के आस-पास का क्षेत्र, गोपीकृष्ण विहार, वृंदावन विहार, सिद्धार्थ होटल के पीछे का सम्पूर्ण क्षेत्र, माछर फार्म हाउस के आस-पास का क्षैत्र, आदर्श स्कूल के सामने का क्षेत्र।
वार्ड 24
इन्द्रा कॉलोनी, संजय ए कॉलोनी, 96 क्वार्टर, आंशिक सेक्टर-ए के आस-पास का क्षेत्र, डब्बू कॉलोनी, शेर-ए-राजस्थान कॉलोनी, जनता कॉलोनी।
वार्ड 25
पीएचईडी ऑफिस के पास रेलवे लाईन के उपर की कच्ची बस्तियां, मालियों का श्मशान, कबीर नगर मस्जिद के आस-पास का क्षेत्र, कबीर बिजलीघर ऑफिस, भील बस्ती, कबीर नगर, एकलिंगी महादेव, तुलसी कॉलोनी आंशिक व आस-पास का क्षेत्र।
वार्ड 26
बड़ी भील बस्ती, मावडियों की घाटी आंशिक, राजबाग हरिजन बस्ती, राजबाग मेघवाल बस्ती, रेगर बलाई कच्ची बस्ती, माता का कुण्ड, आंशिक गायो की गोर, मोचियों का बास, रामदेव गली, पूर्व पार्षद गोविन्दजी सोनगरा के मकान के आस-पास का क्षेत्र, रामदेव चौक, विद्याशाला स्कूल के पीछे का क्षेत्र, तारागढ मुस्लिम बस्ती, छंगाणीयों की बगेची, खरबूजा बावड़ी।
वार्ड 27
उन्दरियों की गाल, चांदपोल घाटी का बांया भाग, जवाहर शिक्षण संस्थान, चुने की चौकी, रंगीला मौहल्ला, ठाकुर द्वारा, भाटीयों का बास, भागी पोल, रामपोल की बारी, हजारीचबुतरा, पिछला बास, शिव शंकर वेदो का चौक, भटो का चौक, रावतो की गली, पदमसर की घाटी, छोटी भील बस्ती, नारायण सिंह भाभा का चौक, मुदंडो की गली, सिद्धश्वर महादेव मन्दिर, नाईयों की बगेची, भागीपोल चांदपोल कच्ची बस्ती, आंशिक गोरका चौक, आंशिक माता का कुण्ड, रामेश्वर मन्दिर के आस-पास का क्षेत्र, रघुनाथजी की बावडी का आस-पास क्षेत्र, गोरधन तालाब चांदपोल कच्ची बस्ती, बाबा नाडी मेघवाल बस्ती, केलाशपुरी आश्रम का क्षेत्र, ब्रहम्पुरी।
वार्ड 28
चांदपोल चोका, जयनारायण व्यास कॉलोनी, भुतानाडी, छिपो की घाटी, गजानन्द चौक, रामदेव मन्दिर चौक, लोढो की गली, खागल, मुथों की गली, अन्धेरी गली, छिपो का चौक,रायसाहब की बगेची, गंगलाव की पोल, नीम की गली, मोचियों की घाटी का चौक, तापडियों की गली, फुलेराव की घाटी, गगंलाव पोल के अन्दर का क्षेत्र, नाईको की मस्जिद के आस-पास का क्षेत्र।
वार्ड 29
मदरसा का छल्ला, रूपावतो की गली, गंगलाव तालाब कच्ची बस्ती, आंशिक बरकतुल्लाह खां कच्ची बस्ती, कटारिया मोहल्ला, जटियों का मोहल्ला, बाईजी महाराज आश्रम के रास्ते का दोनो तरफ का क्षेत्र, माहेश्वरी बगेची, बकरामण्डी चौक, भाटियों की गली, कसाईयों के बास से कुम्हारिया कुंआ राजस्थान चूंदडी घर के मकान का क्षेत्र, एक मीनार मस्जिद के पीछे व आगे का क्षेत्र, बरकत कॉलोनी, मदिना मस्जिद, महिला बास।
वार्ड 30
सुन्दर विहार, पुरषोतम जी मुंदडा के घर के आस पास का क्षेत्र, रणवीर भवन, बेंदा हॉस्पीटल के आसपास का क्षेत्र, सुखानन्द की बगेची, सिवांची गेट नगर निगम के आस-पास का क्षेत्र, सिंवाची गेट धानमण्डी, धर्मपुरा, स्वर्गाश्रम रोड, सिंधियों का न्याति नोहरा, घाचियों का बास, महेश शिक्षण संस्थान, गीता भवन के आगे-पीछे का क्षेत्र, नाथो की बगेची, हरिजन बस्ती।
वार्ड 31
छीपा कॉलोनी, छीपा नाडी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, कहकीम कॉलोनी, सकीना कॉलोनी, भीखा प्याउ, संजय सी कोलोनी, म घवाल शमशान के पीछे का क्षेत्र, ढब्बू कॉलोनी, काली टंकी से जगदम्बा कॉलोनी, ग्लोरी स्कूल, सोनिया कॉलोनी काली टंकी के आसपास का क्षेत्र।
वार्ड 32
महेश हॉस्टल, हाजी बिल्डिंग, डालडा बिल्डिंग, बाफना हॉस्पीटल, सुन्दर भवन, सुन्दर विहार, लाला लाजपतराय कॉलोनी, मेघवाल कॉलोनी, एकलव्य भील बस्ती, जगदम्बा कॉलोनी, महेश चिल्ड्रन स्कूल, हरिराम जी की
बगेची।
वार्ड 33
बापू कॉलोनी, हरिराम जी की बगेची, जगदम्बा कॉलोनी आंशिक, जी सेक्टर, फैजा मस्जिद के आस पास का क्षेत्र, दल्ले खा के प्रेटोल पम्प के पीछे का सम्पूर्ण क्षेत्र, मजदूर कॉलोनी, भील बस्ती, बरकत कॉलोनी, आंशिक उमराव खां कॉलोनी।
वार्ड 34
अम्बेडकर कॉलोनी, सी सेक्टर, संजय बी कॉलोनी ए से एच सेक्टर जी सेक्टर को छोडकर, गणेश चौराहा, बंगाली क्वाटर्स, नेशनल हेंडलूम के आसपास का क्षेत्र, महालक्ष्मी स्कूल के आसपास का क्षेत्र, परिहार भवन, यू आई टी कॉलोनी, फैजा मस्जिद के सामने का क्षेत्र, हरीश शर्मा पार्क के आसपास का क्षेत्र, ममता बैंड के आस पास का सम्पूर्ण क्षेत्र।
वार्ड 35
आंशिक 96 क्वार्टर्स, सेक्टर ए आंशिक, हुडको, हाउसिंग बोर्ड के सभी क्षेत्र।
वार्ड 36
अंध विद्यालय, गली संख्या 1 से 23, कमला नेहरू नगर सेक्टर-ए, गुजराती कॉलोनी, बंगाली क्वार्टर, शुभम अस्पताल, समन्वय धाम, पाकिजा फलोर मिल, बिजलीघर पार्क, कमलेश पुरोहित के मकान के आस-पास का क्षेत्र, कंचन चौधरी, रणजीत जोशी के मकान के पास-पास का क्षेत्र प्राकृतिक चिकित्सालय, कमला नेहरू नगर विस्तार प्रथम व द्वितीय, कमला नेहरू नगर सेक्टर बी, सी व डी।
वार्ड 37
बलदेव नगर, एएसजी ब्लॉक, वीर दूर्गादास कॉलोनी, बलदेव नगर, गली नं. 1 से 12, लंगा बस्ती, नन्दवन, बालाजी कॉलोनी, पहाडियों के नीचे का भाग, पुराने फिदूसर रेलवे मार्ग के पीछे की बस्तियां, ब्राहणी माता मन्दिर के आसपास का क्षेत्र, भण्डारी अस्पताल।
वार्ड 38
सुभाष मार्ग, श्रीराम मार्ग, शिवाजी मार्ग, बालाजी रोड, माहेश्वरी न्याति नौहरा, बेलदारों की बस्ती, पाल रोड, बैंक कॉलोनी, वर्गी कॉलॉनी, कुम्हारों की बगेची, आजाद हिन्द मार्केट, भाट बस्ती, सैनिक मोटर्स के पीछे, न्यू कोहिनूर सिनेमा, बालाजी मन्दिर के नीचे का भाग, कुम्हारियों का बास, हरिजन बस्ती, मेघवाल कॉलोनी, राव कॉलोनी, दमामी कॉलोनी, बाबू राजेन्द्र मार्ग।
वार्ड 39
भील बस्ती, बावरी बस्ती, लौहार बस्ती, गवाडियों की बस्ती, बाबा रामदेव मन्दिर, श्रमिकपुरा ए, श्रमिकपुरा बी, श्रमिकपुरा सी आंशिक।
वार्ड 40
संतोषपुरा, यूआईटी पार्क के आसपास का क्षेत्र, सिंधी मुसलमान बस्ती, नट बस्ती, कुष्ठ आश्रम के आसपास का क्षेत्र, पाल लिंक रोड, संचेती अस्पताल तक का क्षेत्र, श्रमिकपुरा सी आंशिक।
वार्ड 41
शास्त्री सर्कल, सेंट पॉल स्कूल, स्टील भवन, रेल्वे ट्रेक का दांया भाग, हनवंत स्कूल, अपना घर, दल्ले खां की चक्की, बरकतुल्ला खां स्टेडियम, 12वीं रोड चौराहा, बरकतुल्ला खां स्टेडियम के पीछे का भाग, 12वीं रोड दांया
भाग, जलजोग चौराहा, सरदारपुरा सी रोड, सरदारपुरा पुलिस थाना, सेंन्ट एन्ड्रयूज हॉल, गणगौर पार्क सामने कॉनर, मदन डागा मार्ग, एमडीएम रोटरी द्वितीय चौराहा, एमडीएम हॉस्पीटल, शास्त्री सर्कल।
वार्ड 42
बोम्बे मोटर का बांया भाग, 12वीं रोड़ चौराहा, किसान भोजनालय, मेहता भवन, जलजोग चौराहा, सरदारपुरा पुलिस थाना बांया भाग, पुराना सीएमएचओ ऑफिस बांया भाग से दांयी ओर मुड़ते हुए, चौधरी जी के मकान से
सरदारपुरा बी रोड बांया भाग, चौपासनी रोड बांया भाग, 5वीं रोड बोम्बे मोटर चौराहा।
वार्ड 43
सरदारपुरा थाना दांया भाग, महावीर कॉम्पलेक्स का दांया भाग, तारघर, जजसाहब सी-31, खतरनाक पुलिया सामन का भाग, डीआरएम ऑफिस, रोटरी बालाजी दांया भाग, भू-जल विभाग, न्यू पॉवर हाउस रोड, मथुरादास माथुर अस्पताल का दांया भाग, शास्त्री सर्कल दांया, मथुरा दास माथुर अस्पताल रोड, रोटरी द्वितीय चौराहा, डागा रोड दांया, गणगौर पार्क, सेन्ट एन्ड्रयूज हॉल, सरदारपुरा पुलिस थाना।
वार्ड 44
पीएनबी कॉलोनी, भगत की कोठी विस्तार योजना, बंगाली कॉलोनी, सुशील नगर, भगत कोठी रेलवे स्टेशन, जोगमाया कॉलोनी, रामदेव चौक, गुर्जरों का मोहल्ला, सुभाष कॉलोनी, विजय नगर, दिलीप सिंह का हत्था, जेडीए
ऑफिस, पोकरण हाउस, भगवती कॉलोनी, सेंट पैक्ट्रिक स्कूल।
वार्ड 45
बासनी गांव, केके कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी रेलवे स्टेशन, बासनी औद्योगिक क्षेत्र।
वार्ड 46
संजय कॉलोनी, ओम कॉलोनी, सरस्वती नगर-ए, बी, सी एवं डी सेक्टर एवं डिस्ट्रिक शॉपिंग सेन्टर, कृषि मंडी तक का क्षेत्र।
वार्ड 47
मधुबन हाउसिंग बोर्ड के समस्त सेक्टर, डीडीपी नगर के समस्त सेक्टर, खारी ढाणी।
वार्ड 48
कृष्णा नगर (आंशिक भाग), नवदुर्गा, विशाल नगर, शैलेश नगर, ढण्ढ की ढाणी, बनावड़ियों की ढाणी, नागोरियों की ढाणी, मीरा नगर-1 एवं 2, वायुविहार, प्रजापति नगर, लोहार नगर, पृथ्वीराज नगर (आंशिक भाग)।
वार्ड 49
सरदार क्लब, मालवीय नगर, भैरू विलास, अरविन्द नगर (1 एवं 2), गोल्फ कोर्स, जवाहर कॉलोनी, अभयगढ़, पटेल नगर, शेर विलास कॉलोनी, आहुजा कॉलोनी एवं एयरफोर्स क्षेत्र व इसके अतिरिक्त इस परिधि में आने वाले समस्त क्षेत्र।
वार्ड 50
घांची कॉलोनी, कुम्हारों का बास, कृष्ण मंदिर एरिया, गांधी कॉलोनी, हरि सिंह नगर, सूर्या कॉलोनी, विक्रमादित्य नगर, सरदार पटेल नगर, महावीर नगर, कर्मचारी कॉलोनी, शिव शक्ति कॉलोनी, मरूस्थलीय कॉलेनी, पीडब्ल्यडी कॉलोनी।
वार्ड 51
दासपा हाउस, लड्ढा कॉलोनी, एसीएफसी कॉलोनी, शक्ति कॉलोनी, गायत्री विहार, पंचवटी कॉलोनी, हाइकोर्ट कॉलोनी, सेनापति भवन, रामापीर कॉलोनी, शिव विहार, करणी बाग, महावीर कॉलोनी, एमबीएम इंजिनियरिंग
कॉलेज, देवली हाउस, कलेक्टर रेजीडेन्स।
वार्ड 52
गोरधन कॉलोनी, सिंह कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, गरीब हरिजन बस्ती, सोनिया टेंट वाली गलिया, भाटी चाय, रातानाड़ा की गलियां, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर की समस्त गलियां और इसके अतिरिक्त परिधि में आने वाले
समस्त क्षेत्र।
वार्ड 53
मोहनपुरा, जसवंत कॉलेज, पुलिस लाईन स्कूल, हरिजन बस्ती, रातानाड़ा गंदा नाला, अजीत कॉलोनी, सूर्या अपार्टमेंट, सर्किट हाऊस चौराहा, बाल निकेतन स्कूल, एसपी ऑफिस, महोश्वरी बगेची, ओएनजीसी ऑफिस,
हन वंत कॉलोनी, अग्रवाल बगेची, सुनारो की बगेची, पटेल नगर, एलआईसी क्वाटर, गौशाला मैदान, उम्मेद क्लब, सेन्ट्रल जेल, लोको कॉलोनी।
वार्ड 54
5वीं रोड चौराहा महादेव मंदिर, उम्मेद अस्पताल, सिंवाची गटे जनता स्वीट होम सिंवाची गेट महिला महाविद्यालय, सिवांच गटे पुराना परकोटा, माधोबाग, व्यासजी का नोहरा, हिम्मत जय मोटर्स, जालोरी गेट चौराहा, कनी रामटाक चिकित्सालय, एमजीएचअस्पताल, राज रणछोड़दास मंदिर, सोजतीगेट पुरी चौराहा, नई सड़क चौराहा, मोहनपुरा पुलिया, रेल्वे पटरिया, ओलंपिक सांगी पेट्रोल पम्प, जज बंगला सी-31 कॉर्नर, महावीर कॉम्पलेक्स, वल्लभ साइकिल, गोरू स्वीट होम, 5वीं रोड चौराहा।
वार्ड 55
मेड़ता वालों की हवेली, घांचियों का बास, जालोरी गेट के अन्दर मुख्य सड़क, रोग निदान के पास, हरिजन बस्ती, राजपुरोहितों का नोहरा, सिंधियों का बास, मनोहरजी का अस्पताल, कोरना हाउस जीनगरों का मार्केट, सफीला हरिजन बस्ती, भील बस्ती, घांचियों का बास, कैलाश डेरी के पास, जस्टिस छंगाणी भवन, राजदान मेंशन, विश्वकर्मा मंदिर, दुर्गा ज्वैलर्स, नाजरजी की बावड़ी, माहेश्वरी न्याति के पास, भोली बाई मन्दिर के पास, वाल्मिकी बस्ती जुलाहों की गली, सिन्धियों का बास, सिंधी मुसलमानों का बास।
वार्ड 56
जोशियों की कटकल, भीमजी का मोहल्ला, बनियावाडा, कल्लों को गली, नथावतों की गली, बिस्सों का चौक, नथावतों का चौक, नवाघरों की गली, बोहरों की पोल के सामने, दर्जियों की गली, लखजी की पोल, तापी बावड़ी के सामने भूरावतों की पोल, नीम की गली के सामने, भीमजी की हथाई, पुंगल पाडा, भजन चौकी, हनुमान गली, राठियों की गली, पुलिस चौकी के अन्दर, बैंक के सामने जोसियों की गली, भोली बाई मन्दिर के सामने, पुष्टिकर स्कूल के पीछे बनावतों की गली, हाथी चौक, जालप मोहल्ला, नृसिंह दडे के सामने, जोशियों की पोल, महादेवजी मन्दिर के पास, व्यापारियों की मस्जिद के पास माजीसा का नोहरा, रावजी की हवेली, जालप मोहल्ला, कबूतरों का चौक, पंवारों की गली, खेमजी की पोल, गांधी चौक इत्यादि।
वार्ड 57
टाटियों की पोल, नथावतों की बारी, नायों का बड, आसोप की पोल, खेतरपाली चबुतरा, कसारों की गली, बालाजी का मन्दिर, ब्राहमणों की गली, रामदेवजी का मन्दिर, भैरूजी की गली राणी सागर की घाटी, ओझों
की गली, गहलोतों की गली, फतेहपोल के पास, किले के अन्दर, चांद बावडी के पीछे, मोहनोतों की गली, कोलसा की चक्की, जोशियों की गली, भण्डारियों की पोल, बद्री नारायण की गली, जोशियों का कुआं, रामदेवजी का चौक, बोडों की घाटी, जोशी आसकरणजी की हवेली, सिंघवियों का मोहल्ला, सिंह पोल, कायस्थों का मोहल्ला, सिंहपोल पिंजारों की गली, चिल्ड्रन स्कूल के पास, भीमजी का मोहल्ला, तापी बावड़ी, दर्जियों का चौक, साठा बास, खाण्डा फलसा, बोहरों की पोल, बढेर गली।
वार्ड 58
कंजरवेटिव लाइन, सिटी पुलिस, कपड़ा बाजार, कृम्हार बस्ती, सुनारों की घाटी, सेवगों की गली सोनारों की घाटी, डोडीदारों का मोहल्ला, लूगवालो की गली, गाधियों की गली, पीलिया बंगला नाइयों का चौक, डोडीदारो का
मोहल्ला, होली चौक, बेनावतों का बास, पंचमुखी बालाजी, दकतरियों का बास, बड़ी चेतानियों की गली, गाय गली, छंगाणियों की गली, मोदियों की गली, सांडों की पोल, साहों की पोल, लोहियों की गली इत्यादि।
वार्ड 59
लायकान मोहल्ला (घाटी से आचार्य का बास), लायकान मोहल्ला माणक चौक, नया बास, भोपो की मण्डी, मेहता जी की पोल, मेहता मार्केट, गुरू मण्डप, गणेश मार्ग, रामद वजी की गली, भभूता सिंह की हवेली, पीपली की गली, लखारा बाजार, होली का चौक, मैरूजी का चौक, लखारा मस्जिद, किली खाना मेहरों का चौक, सूर्या कॉलोनी मस्जिद की गली के पास, गारियों की पोल, निचला बास, आचार्याे का बास, किल्ली खाना।
वार्ड 60
बडलाैं का चौक का दायां भाग होते हुए अजय चौक का दायां भाग होते हुए छोटी राजमहल होते हुए मथानिया भवन होते हुए राजमहल गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल होते हुए गुलाबसागर के पास से महावतों की मस्जिद के सामने वाला भाग होते हुए दाउजी का मन्दिर को सम्मिलित करते हुए हाथीराम ओडा तक का समस्त दायां भाग का क्षेत्र।
वार्ड 61
जैन भवन, मियं का घेर महावतों की मस्जिद, तेलियों की गली, मियों की मस्जिद के पास, डाबरों की हवेली, जगदीश घाट के सामने, भैरू जी के थान के सामने, उम्मेद स्कूल के सामने, नागोरी गेट, नया तालाब, किशनपुरा लाल भवन, ऊन गोदाम नया तालाब, हाजी चान्द खां बिल्डिंग, दरगाह गली, गोपाल भवन, जालोरीयों का बास नया तालाब, संजय बस्तीअस्तल, मोती कुण्ड।
वार्ड 62
जालोरीयों का बास, राम चौक, खानिया, जालोरियों का बास नील कण्ठ महादेव का मन्दिर, शम्भू भवन, मियों की मस्जिद, लोहारों की गली, रामानज कोट फतह सागर ओटा, महावतों की मस्जिद रोड फतह सागर के पास, गउ घाट घड़ा, उपरला वास, हाथीराम का ओडा, कुचामन हाउस गए कुचागन हाउस बेलदारो का बास।
वार्ड 63
जामा मस्जिद का आसिक भाडा, गोसियों की गली, मेहता भवन चइलों की गली, अषरफ जन्त मस्जिद, लौहारों की गली तोपखाना रोषननरी मस्जिद के आसपास क्षेत्र, पुरानी राजस्थान पत्रिका वाली गली, उदय मंदिर आसन, गायों की फाल्क, उदय मंदिर स्कूल, उस्मान चौक, करबा चौक एवं आसपास क्षेत्र। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।
वार्ड 64
गून्दियों की गली, रूपादवी की बावड़ी, बंशीलाल के नोहर के पास, सज्जन भवन, हाथीराम का ओडा, तेलियों का मदरसा, चमनपुरा का बास, कुम्हारी का बास, आयशा मंजिल के सामने, ताजियों का चौक, वहित पार्क, छोटी मस्जिद के सामने पोस्ट ऑफिस तेलियों की बाड़ी मस्जिद के सामने।
वार्ड 65
उम्मेद स्टेडियम, कविराज का बाड़ा, थलियों का बास, भीलबस्ती, चार भुजा सिनेमा, झूलेलाल मंदिर, अशोक चौक, स्टेडियम शॉपिंग सेंटर हल हाऊस, खानियां रोड एवं सीमा के अन्तर्गत आसपास का समस्त क्षेत्र।
वार्ड 66
टेलर की गलि, पोकरण हवेली, मच्छी मार्केट, पतासा गली, भईयों की पोल, जवाहर खाना, मेहता मेंशन, पतंग मार्केट, नागौरी खत्री समाज, कैलाश मार्केट, दरगााह गली, कुम्हारों की टाल, आदर्श मोहल्ला, मेहता की पोल, गोपाल की पोल, गोरिन्दा बावडी, त्रिपोलिया बाजार, कंदोई बाजार, मोचियों की गली, दीवानों की गली, पान गली, सिलावटों का बास, नगर निगम ऑफिस, बाटा तिराहा आदि।
वार्ड 67
राखी हाउस, गोलियों की पोल, निम्बाज हवेली, केशरीयानाथजी का मन्दिर, सादों की गलि, चान्दी होल, केशर वाडी, खेडादियों का बास, रामद्वारा के पास, गोलमदान की मस्जिद, शिवबाडी, हनवन्त पुरा, भिस्तियों
का बास, मेडतिस सिलावटों का बास, तेलियों की गलि, जांटा बास, पेटी का नोहरा, भंडारियों की गली, मोती चौक त्रिपोलिया बाजार, महावीर मार्केट, इसाकिया स्कूल आदि।
वार्ड 68
पेकों का बास, भिस्तियों का बास, इसाकिया गर्ल्स स्कूल, ओसवाल न्याति नोहरा, पुरा मोहल्ला, दायमो की गलि, लोहियों की गलि, मोदियों की गलि, मेघवालों का बास, सोजतियों घांचियों का बास, कबूतरों का चौक, पोस्ट
ऑफिस, आमलि बास आदि।
वार्ड 69
राजदादी अस्पताल, हरिजन बस्ती, चांद शाह तकिया मार्केट, घोड़ों का चौक, कुम्हार गली, रावतों का बास, सुनारों का बास, आमली बास, नवल आश्रम, बाईजी तालाब, जालोरी गेट गर्ल्स स्कूल, द वली हाउस के पास,
घांचीयों की बगेची, अंशज प्लाजा, मेड़ीती सिलावटों का चौक आदि क्षेत्र।
वार्ड 70
मालियों की गली नं. 1, 2, 3 कचहरी परिसर, गब्बू खां चौक का आंषिक भाग, मोचियों की पोल, मीठड़ी हवेली, विष्णुभवन मोती भवन, भारत कॉलोनी, अम्बिका नगर, तेजा हॉस्टल, तिलक नगर, हरिजन बस्ती, नैनी
बाई मंदिर के आसपास का समस्त क्षेत्र।
वार्ड 71
पृथ्वीपुरा, रोडवेज बस स्टैंड, हाथियों की बावड़ी, पुरानी पुलिस लाईन, नाखों हाऊस, बनाड़ हाऊस, किसान भवन, राईका बाग पैलस के आसपास का क्षेत्र।
वार्ड 72
गणेशपुरा, उम्मेद हेरिटेज, सर्किट हाऊस के आसपास का समस्त क्षेत्र, ईस्त पटेल नगर, बैंक कॉलोनी, गणेश मंदिर क्षेत्र।
वार्ड 73
सुभाषचंद्र बोस कॉलोनी, करनी भवन के आसपास का क्षेत्र, नेहरू कॉलोनी, हरिजन बस्ती, बग्गी खाना मुख्य रोड़ के दोनों तरफ का क्षेत्र, कस्टम कॉलोनी, कैलाश नगर की गलियां, इन्द्रा कॉलोनी, सरप्रताप कॉलोनी,
शारदा पार्क समस्त क्षेत्र।
वार्ड 74
सांसी कॉलोनी, कैंट एरिया, आर्य समाज भवन, समस्त पाबुपुरा क्षेत्र, पैराडाइज किला कॉलोनी, पार्कव्यू कॉलोनी, पार्क रेजिडेंसी कॉलोनी, (इडाणा होटल के पास), इडाणा होटल का समस्त क्षेत्र व गलियां।
वार्ड 75
आर्मी एरिया, सारण नगर ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ , गणेश नगर, जम्भेश्वर नगर, राजेन्द्र नगर, डिगाडी गांव, आचार्यों की ढाणी, नैनों की ढाणी, सैनिक पुरी, सुगन एनक्लेव, श्याम बाग, अशोक विहार, तिरूपति विहार, शिकारगढ़ मिनी मार्केट, कन्हैया नगर, सम्राट नगर।
वार्ड 76
जोधपुर-जयपुर हाइवे पर धापी मार्बल रोड से शुरू होकर अण्डर ग्राउण्ड सिवरेज लाईन का दक्षिण दिशा का हिस्सा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट को शामिल करत हुए कुम्हारों, सिनेवाडियो की ढाणी को शामिल करते हुए सज्जन लिला
विहार, रामद व कॉलोनी द्वितीय लक्ष्मण नगर ए, बी, सी, नारायण स्कूल, जमना नगर, अन्नत स्कूल होते हुए सारण नगर ओवर ब्रिज होते हुए सेन्ट्रल अके़डमी, एचपी व इंडेन गोदाम एवं श्रीयादे गांव की सम्पूर्ण सीमा
को शामिल करते हुए वापस जोधपुर-जयपुर हाइवे तक के मध्य का क्षेत्र।
वार्ड 77
जोधपुर-जयपुर हाईवे से शुरू होकर खोखरिया से नान्दडा खुर्द जाने वाली रोड का पश्चिम दिशा का क्षेत्र प्रभात नगर प्रथम व द्वितीय, प्रेम नगर, शिव मन्दिर क्षेत्र महावीर नगर, राम पंचायत भवन, नान्दडी नाडी, नान्दडी ग्राम की मुख्य आबादी को शामिल करते हुए रामदेव नगर, पाक विस्तापित कॉलोनी को शामिल करते हुए, सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को छोड़ते हुए, अण्डर ग्राउण्ड सिवरेज लाईन के उत्तर दिशा की तरफ का हिस्सा शामिल करते हुए, धापी मार्बल मुख्य सड़क होत हुए जोधपुर-जयपुर हाईवे के मध्य का भाग।
वार्ड 78
जेड एस.ए, जेड एस बी, गुलाब नगर ए-बी-सी, रामनगर, विष्णुलक्ष्मी नगर, वकीलों का हत्था, सिंह नगर, श्रीराम नगर, कृष्णा नगर, नारायण नगर, न्यू रूपनगर, नटबस्ती सुल्तान नगर, कुसुम विहार, श्रीरूपम नगर, गणेश नगर, ओम नगर, गजसिंह कॉलोनी, मिरासी कॉलोनी, शिकार बेरा व गणेश होटल का क्षेत्र।
वार्ड 79
रूप नगर, मंगल विहार, विद्या नगर, विष्णु नगर, हनवंत ‘बी’ का आंशिक क्षेत्र, न्यू बीजेएस का समस्त क्षेत्र।
वार्ड 80
लाल मैदान, जसोल हाऊस, जालम विलास, लक्ष्मी नगर का आंशिक भाग, मोहन नगर ए, बी, गांधीपुरा अन्य क्षेत्र।
वार्ड 81
जटिया कॉलोनी, सरसारा कॉलोनी, पोलो-प्रथम, पोलो-द्वितीय, धर्मनारायण जी का हत्था, लोहार कॉलोनी, शिप हाऊस, मानजी का हत्था, खेतसिंह जी का बंगला, राम मोहल्ला रोड़, चारण छात्रावास, पावटा ए, बी, सी रोड एवं आसपास का क्षेत्र।
वार्ड 82
छोटी राजमहल स्कूल, विजय चौक, भीम दल व्यायाम शाला क्षेत्र, छीपा कॉलोनी, नागौरी गेट चौकी, सिंधी भुट्टों का बास, सिंधी सहलजादों का बास, पीपा क्षत्रिय मन्दिर के आसपास का क्षेत्र, भैरू बगीची, जीवन दासजी का कुंआ, ज्ञान गंगा के आसपास का क्षेत्र।
वार्ड 83
उम्मेद चौक, गोकुल निवास, पुरबीयों का बास, कृष्ण चौक, ब्राह्मणों की गली, बाड़ों का बास, मेहरों का चौक, जसवंत थड़ा की घाटी, बत्ता सागर, खेजड़ी का चौक, महरों का बास, माताजी का मन्दिर, बड़लों का
चौक, नागौरियों का बास गली नं.-1, 2, 3, अजय चौक, खिंचीयों की पोल, बागर चौक, लाडनु की हवेली, हरिजन बस्ती, रामद्वारा गली, पीपली गली, बंशीवाला मन्दिर, नागर बेरी, 0 नं. गली, बेबी पार्क के सामने
का हिस्सा।
वार्ड 84
कलाल कॉलोनी गली नं. 1 से 11 कलाल कॉलोनी बी- स्कीम, कागा पुलिस चौकी के सामने, भील बस्ती, विष्वकर्मा मन्दिर कागा कागड़ी, बकरियों का चौक, कागा क्षेत्र।
वार्ड 85
राम मोहल्ला, दामोदर कॉलोनी, इन्द्रा कॉलोनी, मिरासी कॉलोनी, धोबी घाट, सेवा सदन स्कूल के आसपास का क्षेत्र, रामबाग कबीर आश्रम, चन्द्रभूषण अस्पताल, हनुमान कॉलोनी को छोड़त हुए राजस्थान स्वीट को
छोड़ते हुए।
वार्ड 86
महामंदिर, लक्ष्मणसिंह पार्क, शिवशक्ति नगर गली 1 से 6, रूपा बाई का जाव, मारवाड़ नगर, त्रिभुवनजी का हत्था, शिव सागर नगर, तातेड़ बास, खटीकों का बास, शिवपुरी, मानसागर, वेदों का बास, कुम्भेटों का
बास, कांकरियों की पोल आदि की समस्त गलियां व क्षेत्र।
वार्ड 87
जुनी बागर, हेमसिंह का कटला, जाटावास, धानमंडी, इमरतिमा बेरा, इनकम टैक्स कॉलोनी, अशोक नगर, मेघवाल बस्ती, पावटा सी रोड की गलियां एवं समस्त गलियां व क्षेत्र।
वार्ड 88
शक्ति नगर, दुर्गादास कॉलोनी, लक्ष्मीनगर का आंशिक क्षेत्र, हनंवत ए, हनंवत बी का आंशिक क्षेत्र, मांग सिंह राजवी पार्क का आंशिक क्षेत्र।
वार्ड 89
भगवान नगर, सूर्य नगर, राजीव नगर, महादेव नगर, तेजा कॉलोनी, दाधीच नगर, रामनगर, इत्यादि की समस्त गलियां व सम्पूर्ण क्षेत्र।
वार्ड 90
गोकुल धाम, पार्श्वनाथ नगर, विश्वकर्मा नगर, गुलजार नगर, गणेश नगर, भदवासिया बेरा, गुरू राजाराम नगर 1 व 2, सज्जन नगर, शिवसागर, रावत नगर, आदि की समस्त गलियां व अन्य क्षेत्र।
वार्ड 91
कीर्ति नगर सी एवं डी, रामसागर बेरा, राजीव गांधी कॉलोनी गली नं. 1 से 6, चतरावता बेरा, बलदेव नगर, शिक्षक नगर, अमन नगर, नबोडा बेरा पास का समस्त क्षेत्र व गलियां।
वार्ड 92
टांकों का बास, अन्नासागर, मगर पूंजला, सांखलों, गहलोतों व भाटियों का बास, सुथारों का बास, परिहारों का बास, पहाड़िया बेरा, राईका बेरा, जसवंत सागर, बाबा रामदेव भाखर वारा, बासनी तम्बोलियां, जगदम्बा
कॉलोनी, बॉडीवाला, खेड़ीवाला, रूप नगर एवं समस्त गलियां व कॉलोनी क्षेत्र।
वार्ड 93
कादरी चौक, दरगाह चौक, कलाकारों का मोहल्ला, नाडी मोहल्ला, अशोक कॉलोनी का आंशिक भाग, हुडको क्वार्टर, कीर्ति नगर, मदेरणा कॉलोनी आदि की समस्त गलियां व क्षेत्र।
वार्ड 94
हरिजन बस्ती, सांसी बस्ती, आर्य नगर, तिलक नगर, गंगाविहार, मंदिर वाला बेरा, बिचला वास, बेरावाला मोहल्ला, परिहार नगर, संत रविदास अशोक कॉलोनी का आंशिक भाग, गालेश्वर महादेव का आंशिक भाग एवं अन्य क्षेत्र।
वार्ड 95
रामदेव नगर, लक्ष्मीनारायण मंदिर, जोगमाया मंदिर, पुरोहितों का बास, विश्नोइयों का बास, सुनारों की गली, भांड बस्ती, गालेश्वर महादेव का आंशिक क्षेत्र। कालका माता व आईमाता मंदिर के पास का समस्त क्षेत्र व गलियां।
वार्ड 96
पहाड़गंज, भीलबस्ती, कृषि मंडी, हनुमान कॉलोनी, खेतानाड़ी, जगजीवनराम कॉलोनी, बंजारा कॉलोनी, कृषि एवं सब्जी मंडी का क्षेत्र।
वार्ड 97
ब्रज बावड़ी, चाणक्य नगर, लालसागर, पाबु बस्ती, दिलीप नगर, बद्री विहार, नरसिंह विहार, आदर्श नगर, नयापुरा, हंसलाव की पाल, पंचायत समिति, नारायण कॉलोनी, पुनीत नगर एवं समस्त क्षेत्र।
वार्ड 98
चैनपुरा गांव, बावड़ी, बनावता बेरा, डलावता बेरा, अमतलाल स्टेडियम, बक्ताजी का बेरा, मायली मंडावता, खोखरिया, पदाला, सुखाला, मंडावता, इंडिस्ट्रियल एरिया, 8 मील 9 मील, ऋषिकेष नगर, ढाणा बेरा, चुतरावता बेरा, चैनपुरा, चतरोजी का बेरा एवं समस्त क्षेत्र।
वार्ड 99
नागौरी बेरा, बिजलीघर, पानी की टंकी, तेजा नगर, अम्बाला बेरा हरिजन बस्ती, सिमरत वाला बेरा, फुलबाग, भाभा कॉलोनी, बड़ला बेरा, भियाली बेरा, मंडावता, खोखरिया बेरा, गणपति विहार, देवड़ा कृषि फार्म, एनएलयू दारू गोदाम के पास का क्षेत्र, दादाबाड़ी भलावता बेरा, वीरेंद्र नगर, मेघवाल बस्ती, आमली बेरा, कृषि विवि, फतेह बाग, लाला बेरा, राखी दड़ा, गोपीबेरा।
वार्ड 100
किशोर बाग, नरपत पेट्रोल पंप, मां भगवती कॉलोनी, नया बास बालसमन्द, बालसमन्द बगीचा बड़ा बेरा, धड़ा बेरा, जौहरी नगर के आसपास का क्षेत्र, बालसमन्द, बगाड़ी बेरा, रॉयल्टी नाका, बालसमन्द, आदित्य नगर, महादेव नगर, मगजी की घाटी, निर्माण कॉलोनी, मंडोर चौराहा जूनी बस्ती, गडघाटी, मंडोर द्वितीय गेट, पेतलाव नाडी, सुसवाणी माता की गलियां आदि क्षेत्र।